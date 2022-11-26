Atwasat

صدور دجاج حارة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 نوفمبر 2022, 04:58 مساء
صدور دجاج حارة
طريقة تحضير صدور دجاج بالصلصة الحمراء الحارة (الإنترنت)
alwasat radio

تعرَّفي معنا اليوم إلى طريقة تحضير صدور دجاج بالصلصة الحمراء الحارة، وإليكِ المقادير والوصفة حسب «أطيب طبخة».

المكونات
صدر دجاج مقطع إلى مكعبات - بحسب الرغبة.
بصلة.
فلفل حار.
فصا ثوم.
ثمرة طماطم مفرومة.
زيت.
ملح.
بهارات مشكلة.
ملعقتان كبيرتان معجون طماطم.

طريقة التحضير
- قطعي البصل والثوم إلى قطع صغيرة وفي قدر، حمّي الزيت وقلي البصل والثوم حتى يذبلا.
- ضعي الفلفل الحار والطماطم وحركي حتى تذبل المكونات.
- نكهي بالبهارات المشكلة والملح وأضيفي صلصة الطماطم.
- في قدر آخر، قلي قطع الدجاج حتى تنضج تمامًا ثم أضيفي قطع الدجاج فوق القدر الأول واخلطي حتى تتجانس المكونات وتكثف الصلصة زتصبح جاهزة للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - جريدة «الوسط» تُدشن عامها الثامن

كاركاتير حليم - جريدة «الوسط» تُدشن عامها الثامن
مصادر إلى «بوابة الوسط»: مرشح من دائرة النخبة يستعد لمنافسة الزروق على انتخابات الأولمبية الليبية

مصادر إلى «بوابة الوسط»: مرشح من دائرة النخبة يستعد لمنافسة الزروق على انتخابات ...
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: التعاون يتخطى الأهلي بنغازي بهدف

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: التعاون يتخطى الأهلي بنغازي بهدف
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: أساريا يفوز على المدينة بهدفين

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: أساريا يفوز على المدينة بهدفين
بريطانيا: روسيا تزيل رؤوسا نووية من الصواريخ وتطلقها على أوكرانيا

بريطانيا: روسيا تزيل رؤوسا نووية من الصواريخ وتطلقها على أوكرانيا
سقوط مفاجئ لصقور السعودية بهدفين أمام بولندا

سقوط مفاجئ لصقور السعودية بهدفين أمام بولندا
الأهلي بنغازي يتوج بكأس سوبر السلة (صور)

الأهلي بنغازي يتوج بكأس سوبر السلة (صور)
شبيط لـ«بوابة الوسط»: 13.5 ألف دينار تنتظر أبطال ماراثون العاصمة طرابلس

شبيط لـ«بوابة الوسط»: 13.5 ألف دينار تنتظر أبطال ماراثون العاصمة طرابلس
اليورانيوم الوفير لا يجلب الكثير للنيجر

اليورانيوم الوفير لا يجلب الكثير للنيجر
حجب جزئي في السعودية لموقع البث التدفقي لمباريات كأس العالم

حجب جزئي في السعودية لموقع البث التدفقي لمباريات كأس العالم
ارتداء نجل الرئيس الليبيري قميص منتخب أميركا يجلب الغضب والسخط على والده

ارتداء نجل الرئيس الليبيري قميص منتخب أميركا يجلب الغضب والسخط على والده
«دورينا» ينطلق بمواجهتي أساريا مع المدينة والأهلي بنغازي ضيفا على التعاون.. السبت

«دورينا» ينطلق بمواجهتي أساريا مع المدينة والأهلي بنغازي ضيفا على التعاون.. ...
كانييه ويست ينوي الترشح لرئاسة الولايات المتحدة.. ويعرض على ترامب منصبا

كانييه ويست ينوي الترشح لرئاسة الولايات المتحدة.. ويعرض على ترامب منصبا
تعرف إلى أفضل الأغذية لتنشيط ذاكرتك

تعرف إلى أفضل الأغذية لتنشيط ذاكرتك
نزوح الآلاف من شمال شرق مالي بعد تقدم «داعش»

نزوح الآلاف من شمال شرق مالي بعد تقدم «داعش»
ألمانيا تعد إصلاحا لتسهيل الحصول على الجنسية

ألمانيا تعد إصلاحا لتسهيل الحصول على الجنسية
انتهت عبر «الوسط»: الصقور والهلال يتعادلان سلبيا

انتهت عبر «الوسط»: الصقور والهلال يتعادلان سلبيا
انتهت عبر «الوسط»: الاتحاد يؤكد صدارته بفوزه على السويحلي بثنائية

انتهت عبر «الوسط»: الاتحاد يؤكد صدارته بفوزه على السويحلي بثنائية
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
كشك ألمظ
كشك ألمظ
عجة باذنجان بالجبن والخضروات
عجة باذنجان بالجبن والخضروات
أرز بالمفروم واللوز
أرز بالمفروم واللوز
فخارية اللّحم بالخضار
فخارية اللّحم بالخضار
3 مطاعم في صدارة «لا ليست» العالمية
3 مطاعم في صدارة «لا ليست» العالمية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ستيك بالكريمة والمشروم
ستيك بالكريمة والمشروم...
حساء الشوفان للحفاظ على الحمية الغذائية
حساء الشوفان للحفاظ على الحمية الغذائية...
كفتة سمك بالمعدنوس
كفتة سمك بالمعدنوس...
منقوشة زعتر وجبن على الطريقة السورية
منقوشة زعتر وجبن على الطريقة السورية...
حضري الكشري المصري كالمحترفات
حضري الكشري المصري كالمحترفات...
المزيد
صدور دجاج حارة
صدور دجاج حارة...
طماطم محشية بالجبن والأرز
طماطم محشية بالجبن والأرز...
سيزر دجاج بالجبن
سيزر دجاج بالجبن...
3 مطاعم في صدارة «لا ليست» العالمية
3 مطاعم في صدارة «لا ليست» العالمية...
فخارية اللّحم بالخضار
فخارية اللّحم بالخضار...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط