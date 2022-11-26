صدور دجاج حارة

القاهرة - بوابة الوسط

تعرَّفي معنا اليوم إلى طريقة تحضير صدور دجاج بالصلصة الحمراء الحارة، وإليكِ المقادير والوصفة حسب «أطيب طبخة».

المكونات

صدر دجاج مقطع إلى مكعبات - بحسب الرغبة.

بصلة.

فلفل حار.

فصا ثوم.

ثمرة طماطم مفرومة.

زيت.

ملح.

بهارات مشكلة.

ملعقتان كبيرتان معجون طماطم.