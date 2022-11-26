صدور دجاج حارة...

تعرَّفي معنا اليوم إلى طريقة تحضير صدور دجاج بالصلصة الحمراء الحارة، وإليكِ المقادير والوصفة حسب «أطيب طبخة».
المكونات
صدر دجاج مقطع إلى مكعبات - بحسب الرغبة.
بصلة.
فلفل حار.
فصا ثوم.
ثمرة طماطم مفرومة.
زيت.
ملح.
بهارات مشكلة.
ملعقتان كبيرتان معجون طماطم.
طريقة التحضير
- قطعي البصل والثوم إلى قطع صغيرة وفي قدر، حمّي الزيت وقلي البصل والثوم حتى يذبلا.
- ضعي الفلفل الحار والطماطم وحركي حتى تذبل المكونات.
- نكهي بالبهارات المشكلة والملح وأضيفي صلصة الطماطم.
- في قدر آخر، قلي قطع الدجاج حتى تنضج تمامًا ثم أضيفي قطع الدجاج فوق القدر الأول واخلطي حتى تتجانس المكونات وتكثف الصلصة زتصبح جاهزة للتقديم.
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