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طماطم محشية بالجبن والأرز

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 نوفمبر 2022, 02:37 مساء
طماطم محشية بالجبن والأرز
طريقة تحضير الطماطم بحشوة الجبن والأرز الشهية (الإنترنت)
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نقدم إليكِ طريقة تحضير الطماطم المحشية بالأرز والجبن ويمكنك تقديمها كطبق رئيسي، تعرفي إلى الطريقة معنا وأعديها بنفسك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
كوب أرز أبيض
 6 حبات طماطم
 4 ملاعق زيت زيتون
 ملعقة فلفل أسود
 نصف ملعقة ملح
 3 فصوص ثوم
 3 ملاعق معدنوس مفروم
 نصف كوب جبن بارميزان (مبشور)

طريقة التحضير
- اطهي الأرز حتى ينضج ثم صفيه وضعيه جانبًا، سخني الفرن على درجة حرارة 350 مئوية.
- قطعي حبات الطماطم قليلًا من الأعلى واحتفظي بها جانبًا ثم تخلصي من البذور واللب واعصريهما في وعاء صغير.
- ادهني صينية فرن بالزيت ورتبي الطماطم فيها، اخلطي الأرز مع عصير الطماطم وأضيفي الثوم والمعدنوس وجبن البارميزان و2 ملعقة كبيرة زيت زيتون وملح.
- قومي بوضع حشوة الأرز داخل الطماطم وما تبقى وزعيه في الصينية ورشي عصير الطماطم عليه، ثم غطي الحشوة بالشرائح التي قطعناها من الأعلى.
- ضعي الصينية في الفرن واتركيها لمدة 20 دقيقة حتى النضوج.

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