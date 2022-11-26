طماطم محشية بالجبن والأرز

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكِ طريقة تحضير الطماطم المحشية بالأرز والجبن ويمكنك تقديمها كطبق رئيسي، تعرفي إلى الطريقة معنا وأعديها بنفسك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

كوب أرز أبيض

6 حبات طماطم

4 ملاعق زيت زيتون

ملعقة فلفل أسود

نصف ملعقة ملح

3 فصوص ثوم

3 ملاعق معدنوس مفروم

نصف كوب جبن بارميزان (مبشور)