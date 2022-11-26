طماطم محشية بالجبن والأرز...

نقدم إليكِ طريقة تحضير الطماطم المحشية بالأرز والجبن ويمكنك تقديمها كطبق رئيسي، تعرفي إلى الطريقة معنا وأعديها بنفسك وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
كوب أرز أبيض
6 حبات طماطم
4 ملاعق زيت زيتون
ملعقة فلفل أسود
نصف ملعقة ملح
3 فصوص ثوم
3 ملاعق معدنوس مفروم
نصف كوب جبن بارميزان (مبشور)
طريقة التحضير
- اطهي الأرز حتى ينضج ثم صفيه وضعيه جانبًا، سخني الفرن على درجة حرارة 350 مئوية.
- قطعي حبات الطماطم قليلًا من الأعلى واحتفظي بها جانبًا ثم تخلصي من البذور واللب واعصريهما في وعاء صغير.
- ادهني صينية فرن بالزيت ورتبي الطماطم فيها، اخلطي الأرز مع عصير الطماطم وأضيفي الثوم والمعدنوس وجبن البارميزان و2 ملعقة كبيرة زيت زيتون وملح.
- قومي بوضع حشوة الأرز داخل الطماطم وما تبقى وزعيه في الصينية ورشي عصير الطماطم عليه، ثم غطي الحشوة بالشرائح التي قطعناها من الأعلى.
- ضعي الصينية في الفرن واتركيها لمدة 20 دقيقة حتى النضوج.
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