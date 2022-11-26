سيزر دجاج بالجبن

القاهرة - بوابة الوسط

سلطة سيزر من الوصفات الشهية والخفيفة وطبق مثالي للحفاظ على الحمية الغذائية، نقدمها لك بطريقة سهلة حسب موقع «هي».

المكونات

500 غرام صدر دجاج مشوي ومقطع لقطع صغيرة

ملعقة صغيرة زيت

¼ ملعقة صغيرة ملح

رشة فلفل أسود مطحون

خسة مقطعة شرائح

كوب مكعبات كروتون (خبز توست محمص)

كوب طماطم كرزية

½ كوب جبن بارميزان مبشور

لتحضير الصوص

½ فص ثوم مهروس

¼ ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة عصير الليمون

ملعقة كبيرة مايونيز

ملعقة صغيرة خردل ديجون

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة جبن بارميزان مبشور