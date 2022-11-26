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سيزر دجاج بالجبن

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 نوفمبر 2022, 12:35 مساء
سيزر دجاج بالجبن
سلطة السيزر طبق مثالي للحفاظ على الحمية الغذائية (الإنترنت)
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سلطة سيزر من الوصفات الشهية والخفيفة وطبق مثالي للحفاظ على الحمية الغذائية، نقدمها لك بطريقة سهلة حسب موقع «هي».

المكونات
500 غرام صدر دجاج مشوي ومقطع لقطع صغيرة
ملعقة صغيرة زيت
¼ ملعقة صغيرة ملح
رشة فلفل أسود مطحون
خسة مقطعة شرائح
كوب مكعبات كروتون (خبز توست محمص)
كوب طماطم كرزية
½ كوب جبن بارميزان مبشور
لتحضير الصوص
½ فص ثوم مهروس
¼ ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة كبيرة عصير الليمون
ملعقة كبيرة مايونيز
ملعقة صغيرة خردل ديجون
¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 ملعقة كبيرة جبن بارميزان مبشور

طريقة التحضير
- في وعاء، ضعي قطع الدجاج وفوقها الزيت والملح والفلفل الأسود وتبلي الدجاج جيدًا.
- اشوي قطع الدجاج في مقلاة على الجهتين حتى تنضج، ثم أخرجيها من المقلاة وضعيها جانبًا.
- في وعاء آخر، اخلطي الخس مع الكروتون وقطع الدجاج المشوية والطماطم، ثم رشي جبن البارميزان على الوجه.
- لتحضير الصوص، اخلطي في وعاء صغير مكونات الصوص ما عدا الزيت والبارميزان، ثم أضيفي الزيت تدريجيًا مع الخلط المستمر.
- أضيفي جبن البارميزان فوق الصوص واخلطي جيدا، ثم اسكبي الصوص فوق سلطة سيزر وقدميها.

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