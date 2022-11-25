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3 مطاعم في صدارة «لا ليست» العالمية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 نوفمبر 2022, 04:00 مساء
3 مطاعم في صدارة «لا ليست» العالمية
صورة ملتقطة في 16 مايو 2016 للطاهي الفرنسي إريك ريبير في مطعمه «لو برناردان» في نيويورك (أ ف ب)
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أعلنت قائمة «لا ليست» لأفضل المطاعم في العالم، الخميس، بتصدر مطعم «فرانتسن» في ستوكهولم اللائحة.

وتقاسم المطعم السويدي المرتبة الأولى مع مطعم الشيف الفرنسي غي سافوا، الذي يحمل اسمه ويتبوأ الصدارة للمرة السادسة، ومطعم «برناردان» في نيويورك، وفق «فرانس برس».

- «لا ليست»: «سافوا» أفضل مطعم في العالم

وهي «المرة الأولى يتقاسم مطعم من الدول الاسكندينافية المرتبة الأولى بالتساوي مع أسماء أخرى»، و«لم يسبق له أن تبوأ صدارة الترتيب»، على ما أوصحت إيلين بياتريني، المديرة العامة لمجموعة «لا ليست» التي تختار أفضل مطاعم في العالم استناداً إلى الأدلة السياحية والملاحظات النقدية الواردة في أبرز الصحف العالمية،

وجاء في المرتبة الأولى أيضاً مطعما «غي سافوا» الذي يقع في مبنى «لا موني دو باري» و»برناردان» للطاهي إيريك ريبير في نيويورك.

 مطعم «فرانتسن»
ويحمل مطعم «فرانتسن» الذي يملكه الشيف ولاعب كرة القدم السابق بيورن فرانتسن تصنيف ثلاث نجوم من دليل «ميشلان».

وتبوأ المطعم الفرنسي «غي سافوا» صدارة الترتيب للمرة السادسة بمفرده أو بالتساوي مع آخرين منذ أن بدأ قبل ثماني سنوات إصدار «لا ليست» التي تدرس أوضاع 30 ألف مطعم في مئتي بلد وتحظى بمكانة في فرنسا والصين وكوريا واليابان.

لا ليست
وأكد المؤسس المشارك لـ«لا ليست» يورغ زيبريك أنّ «غي سافوا معروف في فرنسا ويحظى بتقدير الفرنسيين جميعهم ومشهور خارج بلده»، مستشهداً على ذلك بملاحظات صحيفة «نيويورك تايمز» التي تُعدّ «المرجع الأكثر أهمية في وضع التصنيف».

وخلال حفلتها المرتقبة في 28 نوفمبر، تعتزم «لا ليست» تكريم الطاهي الفرنسي ميشال غيرار (89 عاماً) بحضور نحو 15 من تلاميذه بينهم ألان دوكاس وأرنو دونكيل.

الشيف الفرنسي غي سافوا في مطعمه في مبنى «لا مونيه دو باري» في 19 مايو 2020 (أ ف ب)
الشيف الفرنسي غي سافوا في مطعمه في مبنى «لا مونيه دو باري» في 19 مايو 2020 (أ ف ب)
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