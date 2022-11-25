فخارية اللّحم بالخضار

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لك طريقة عمل فخارية اللّحم والخضار، مع هذه الوصفة السهلة المناسبة لكلّ العزومات والتجمعات الأسرية، حسب «أطيب طبخة».

المكونات:

2 بصل

2 فلفل رومي

ثمرة فلفل حار

رأس ثوم

ثمرة طماطم

500 غرام لحمة فيليه

فلفل حار

سبع بهارات

فلفل أسود

فلفل أبيض

ملح

زيت زيتون