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فخارية اللّحم بالخضار

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 نوفمبر 2022, 12:00 مساء
فخارية اللّحم بالخضار
فخارية اللّحم بالخضار (الإنترنت)
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نقدم لك طريقة عمل فخارية اللّحم والخضار، مع هذه الوصفة السهلة المناسبة لكلّ العزومات والتجمعات الأسرية، حسب «أطيب طبخة».

المكونات:
2 بصل
2 فلفل رومي
ثمرة فلفل حار
رأس ثوم
ثمرة طماطم
500 غرام لحمة فيليه
فلفل حار
سبع بهارات
فلفل أسود
فلفل أبيض
ملح
زيت زيتون

طريقة التحضير
نقطع البصل، الفلفل الرومي والفلفل الحار ونضع كل ذلك في وعاء ثم نضيف الثوم والطماطم المقطع.
نقطع لحم الفيليه إلى شرحات صغيرة. نضيف فوق كل المكونات الفلفل الحار، السبع بهارات، الفلفل الأسود، الفلفل الأبيض والملح ونخلط جيدًا.
نضع الخليط في الفخارة ونضيف زيت الزيتون.
نضع على طرف الفخارة بشكل دائري عجينة ثم نغطيها.
ونتركها على نار متوسطة حتى تنضج كل المكونات.. وصحتين.

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