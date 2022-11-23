عجة باذنجان بالجبن والخضروات

القاهرة - بوابة الوسط

عجة الباذنجان، طبق سهل وسريع التحضير، ومكوناته بسيطة، تعلمي الطريقة معنا وأعديها بنفسك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

ثلاث ثمرات باذنجان.

أربع بيضات بيض.

ملعقة طعام خل.

كوب حليب.

أربع ملاعق طعام زيت زيتون.

1 ½ كوب دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنغ باودر.

بصلتان خضراوان مفرومتان.

½ كأس بقدونس.

ملح.

فلفل.

كوب جبن مبشور.