كشك ألمظ

القاهرة - بوابة الوسط

يعد طبق كشك ألمظ من المقبلات التركية الشهيرة والشهية، نقدم إليكِ اليوم طريقة تحضيره في خطوات سهلة وسريعة تعلميها معنا، وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

ملعقة كبيرة دقيق

كوب زبادي

¾ كوب حليب كامل الدسم

حبة بصل كبيرة مقطع صغير

ملعقة كبيرة سمن بلدى

¼ كوب أرز مغسول

ملعقة كبيرة دقيق

¾ لتر شوربة