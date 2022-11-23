يعد طبق كشك ألمظ من المقبلات التركية الشهيرة والشهية، نقدم إليكِ اليوم طريقة تحضيره في خطوات سهلة وسريعة تعلميها معنا، وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
ملعقة كبيرة دقيق
كوب زبادي
¾ كوب حليب كامل الدسم
حبة بصل كبيرة مقطع صغير
ملعقة كبيرة سمن بلدى
¼ كوب أرز مغسول
ملعقة كبيرة دقيق
¾ لتر شوربة
طريقة التحضير
- في وعاء متوسط نذوب الدقيق مع الحليب ثم نضيف الزبادي ونقلب حتى تمتزج كل المكونات ونتركها جانبًا لمدة 15 دقيقة أو أكثر.
- في طنجرة على النار نضع السمن ونحمر بها البصل.
نقلب البصل للحصول على لون ذهبي ثم نصفيه ماعدا ملعقة واحدة منه نتركها في الطنجرة ثم نقلب مع البصل الأرز ثم - نضيف الدقيق حتى تختفي رائحته.
- نضيف الشوربة ونتركه على نار هادئة حتى ينضج الأرز ونخلطه بالهاند بلاندر قليلًا ونضيف خليط الخميرة ونتركه على النار حتى نحصل على القوام المطلوب.
-ثم يغرف في طبق التقديم ويزين بالبصل المحمر ويصبح جاهزًا للتقديم.
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