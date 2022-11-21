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شعرية باللحم والمكسرات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 نوفمبر 2022, 02:46 مساء
شعرية باللحم والمكسرات
طريقة سهلة لتحضير الشعرية بالمكسرات تعلميها معنا (الإنترنت)
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تعرفي معنا على طريقة تحضير الشعرية باللحم والمكسرات لتعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
كيلو شعرية.
1/2 كيلو لحم مقطع شرائح.
مكسرات حسب الرغبة.
ثمرتان بصل مفرومة.
1 فص ثوم مهروس.
ثمرتان فلفل أصفر مفروم.
ملعقتان كبيرتان زبد.
ملح.
فلفل أسود مطحون.
سماق.
زعتر.
ورق لوري.

طريقة التحضير
- حمري الشعرية في مقلاة على النار بقليل من الزبد إلى أن تحمر.
- في مقلاة على نار متوسطة ضعي اللحم ثم تبليه بالملح والفلفل والزعتر والسماق وورق اللوري.
- في مقلاة أخرى ضعي الزبد يسيل، وأضيفي البصل والفلفل الأصفر والثوم إلى الزبد وقلبي حتى يذبل المزيج.
- ضعي الشعرية على مزيج البصل والفلفل وقلبي ثم ضعي الماء وغطيها واتركيها حتى تنضج، وضعي الشعرية في أطباق التقديم ثم ضعي عليها اللحم والمكسرات وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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