شعرية باللحم والمكسرات

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير الشعرية باللحم والمكسرات لتعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

كيلو شعرية.

1/2 كيلو لحم مقطع شرائح.

مكسرات حسب الرغبة.

ثمرتان بصل مفرومة.

1 فص ثوم مهروس.

ثمرتان فلفل أصفر مفروم.

ملعقتان كبيرتان زبد.

ملح.

فلفل أسود مطحون.

سماق.

زعتر.

ورق لوري.