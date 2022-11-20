حساء الفول الأخضر والسلق

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير حساء الفول الأخضر والسلق، واستمتعي بمذاقه الطيب مع أفراد أسرتك، حسب «شملولة».