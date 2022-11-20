تعرفي معنا إلى طريقة تحضير حساء الفول الأخضر والسلق، واستمتعي بمذاقه الطيب مع أفراد أسرتك، حسب «شملولة».
المقادير
1 1/4 لتر مرقة خضار
1 1/2 كوب فول أخضر مجمد
400 جرام عدس بجبة (بني) مسلوق ويصفى
300 جرام سلق
2 ثمرة جزر
2 فص ثوم مفروم
3 ملعقة شاي زيت زيتون
زيت زيتون
خبز مصنوع من الحنطة للتقديم
خطوات التحضير
يوضع الفول في طبق ويغطى بالماء المغلي ويترك لمدة 2 دقيقة ثم يصفى ويشطف تحت الماء البارد ويصفى ويقشر ونتخلص من القشر.
يسخن الزيت في إناء كبير على نار متوسطة ثم يضاف الثوم والجزر ويقلب لمدة 2 دقيقة، ثم تضاف المرقة والعدس ويقلب حتى يتجانس، ثم يترك ليغلي مع التقليب من آن لآخر ثم نخفض الحرارة لمتوسطة ويترك على نار خفيفة مغطى لمدة 10 دقائق أو حتى يلين الجزر.
يضاف الفول والسلق ويترك على نار خفيفة لمدة 2 دقيقة أو حتى يذبل السلق ويتبل بالملح والفلفل ويصب الحساء في الأطباق وينثر عليه الزيت.
تعليقات