حساء الشوفان للحفاظ على الحمية الغذائية...

تعرفي معنا إلى طريقة عمل حساء الشوفان بالخضراوات، وهي سهلة التحضير ومفيدة جدا للحفاظ على الحمية الغذائية حسب «شملولة».
المكونات
2 ملعقة زبدة
2 حبة بصل مفروم ناعم
حبة بصل أخضر
جزر مبشور
3 ملاعق كبيرة شوفان
1 ونص لتر كوب مرقة دجاج
1 ملعقة صغيرة ملح
فلفل أسود
طريقة التحضير
- تقطع الخضراوات إلى قطع صغيرة ويفرم البصل والثوم والكرات ثم تقلى معا في الزبدة.
- يضاف مرق الدجاج وحبات الشومر وتترك على النار إلى أن تنضج الخضراوات ثم يضاف البصل الأخضر ثم الجزر مع الملح والفلفل الأسود لمدة دقيقتين.
- يؤخذ مقدار كوب من هذا المرق ويخلط فيه الشوفان.
يضاف إلى باقي المرق ويخلط ويترك على نار هادئة لمدة 10 دقائق.
- بعدها يضاف عصير الليمون أو الكريمة الحامضة وتقدم ساخنة.
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