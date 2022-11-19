حساء الشوفان للحفاظ على الحمية الغذائية

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة عمل حساء الشوفان بالخضراوات، وهي سهلة التحضير ومفيدة جدا للحفاظ على الحمية الغذائية حسب «شملولة».

المكونات

2 ملعقة زبدة

2 حبة بصل مفروم ناعم

حبة بصل أخضر

جزر مبشور

3 ملاعق كبيرة شوفان

1 ونص لتر كوب مرقة دجاج

1 ملعقة صغيرة ملح

فلفل أسود