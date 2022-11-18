حضري «ميكس جريل» بأسهل طريقة...

تعرفي معنا على طريقة تحضير «ميكس جريل» لكل أفراد أسرتك، خاصة وأن المشويات من الأكلات التي يقبل عليها الجميع، حسب وصفة «شملولة».
المقادير
نصف كيلو ريش ضأن
نصف كيلو لحم ضأن مفرومة للكفتة
كيلو لحمة ضأن للكباب مقطّعة مكعبات
2 ملعقة كبيرة معدنوس مفروم
4 ثمرة بصل متوسطة الحجم
عصير طماطم
عصير ليمون
ملح وفلفل
زعتر
خطوات التحضير
افرمي البصل وأضيفي الخل والملح حتى يتم تصفية المياه الموجودة بها وإتركيه على جنب.
ثم ضعي قطع اللحمة (الكباب) والريش في مياه البصل وتبّليها بالملح والفلفل وضيفي عليها زعتر وعصير طماطم وعصير ليمون.
ثم غطيها وضعيها في الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل حتى تتشرب من التتبيلة.
أضيفي البصل والمعدنوس على اللحمة المفروم لعمل الكفتة وتبليها بالملح والفلفل.
ثم ضعي الكباب في الأسياخ صبعي اللحمة المفرومة على الأسياخ مع الضغط عليها ليكون حجمها متساوي.
ثم ضعي أسياخ الكباب والكفتة مع الريش على الشواية وإتركيها حتى تستوي.
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