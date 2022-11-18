حضري «ميكس جريل» بأسهل طريقة

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير «ميكس جريل» لكل أفراد أسرتك، خاصة وأن المشويات من الأكلات التي يقبل عليها الجميع، حسب وصفة «شملولة».

المقادير

نصف كيلو ريش ضأن

نصف كيلو لحم ضأن مفرومة للكفتة

كيلو لحمة ضأن للكباب مقطّعة مكعبات

2 ملعقة كبيرة معدنوس مفروم

4 ثمرة بصل متوسطة الحجم

عصير طماطم

عصير ليمون

ملح وفلفل

زعتر