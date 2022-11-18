Atwasat

حضري «ميكس جريل» بأسهل طريقة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 نوفمبر 2022, 02:01 مساء
حضري «ميكس جريل» بأسهل طريقة
مشويات (الإنترنت)
alwasat radio

تعرفي معنا على طريقة تحضير «ميكس جريل» لكل أفراد أسرتك، خاصة وأن المشويات من الأكلات التي يقبل عليها الجميع، حسب وصفة «شملولة».

المقادير
نصف كيلو ريش ضأن
نصف كيلو لحم ضأن مفرومة للكفتة
كيلو لحمة ضأن للكباب مقطّعة مكعبات
2 ملعقة كبيرة معدنوس مفروم
4 ثمرة بصل متوسطة الحجم
عصير طماطم
عصير ليمون
ملح وفلفل
زعتر

خطوات التحضير
افرمي البصل وأضيفي الخل والملح حتى يتم تصفية المياه الموجودة بها وإتركيه على جنب.
ثم ضعي قطع اللحمة (الكباب) والريش في مياه البصل وتبّليها بالملح والفلفل وضيفي عليها زعتر وعصير طماطم وعصير ليمون.
ثم غطيها وضعيها في الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل حتى تتشرب من التتبيلة.
أضيفي البصل والمعدنوس على اللحمة المفروم لعمل الكفتة وتبليها بالملح والفلفل.
ثم ضعي الكباب في الأسياخ صبعي اللحمة المفرومة على الأسياخ مع الضغط عليها ليكون حجمها متساوي.
ثم ضعي أسياخ الكباب والكفتة مع الريش على الشواية وإتركيها حتى تستوي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - تأخر صرف المرتبات

كاركاتير خيري - تأخر صرف المرتبات
شاهد.. «في التسعين»: الأطقم الفنية سوق للتدريب أم للوساطة والسمسرة؟

شاهد.. «في التسعين»: الأطقم الفنية سوق للتدريب أم للوساطة والسمسرة؟
رسميا.. ماني يغيب عن مونديال قطر بسبب الإصابة

رسميا.. ماني يغيب عن مونديال قطر بسبب الإصابة
حين ميسرة سياسية

حين ميسرة سياسية
المنقوش كانت في انتظاره.. وزير خارجية اليونان يرفض النزول من طائرته في «معيتيقة»

المنقوش كانت في انتظاره.. وزير خارجية اليونان يرفض النزول من طائرته في «معيتيقة»
كاركاتير حليم - 16 نوفمبر.. اليوم الدولي للتسامح

كاركاتير حليم - 16 نوفمبر.. اليوم الدولي للتسامح
«تحقيقات»: في أقفاص الطامعين!

«تحقيقات»: في أقفاص الطامعين!
خطوات التعديل الدستوري في ليبيا.. كيف جرت العام 1962و1963؟ (3 -3)

خطوات التعديل الدستوري في ليبيا.. كيف جرت العام 1962و1963؟ (3 -3)
باتيلي لمجلس الأمن: مناورات تأجيل الانتخابات الليبية ستعمق الأزمة بشكل كبير

باتيلي لمجلس الأمن: مناورات تأجيل الانتخابات الليبية ستعمق الأزمة بشكل كبير
ليبيا في قبضة العفريت الأزرق!

ليبيا في قبضة العفريت الأزرق!
تقرير لـ«الكونغرس» يكشف فواتير مسؤولين عرب في فندق ترامب خلال رئاسته

تقرير لـ«الكونغرس» يكشف فواتير مسؤولين عرب في فندق ترامب خلال رئاسته
شاهد في «تغطية خاصة»: تصريحات وليامز.. إدارة للفساد أم علاج له؟

شاهد في «تغطية خاصة»: تصريحات وليامز.. إدارة للفساد أم علاج له؟
وليامز: من المهم جدا عودة الوجود الدبلوماسي للولايات المتحدة إلى ليبيا

وليامز: من المهم جدا عودة الوجود الدبلوماسي للولايات المتحدة إلى ليبيا
«فاو» تحذر: فاتورة الواردات الغذائية في العالم ارتفعت بنسبة 10%

«فاو» تحذر: فاتورة الواردات الغذائية في العالم ارتفعت بنسبة 10%
وليامز: الانتخابات لن تنتج معجزة أو تحل كل شيء في ليبيا

وليامز: الانتخابات لن تنتج معجزة أو تحل كل شيء في ليبيا
وليامز: إخفاء تقرير التدقيق الدولي لأداء «المركزي» خطأ فظيع

وليامز: إخفاء تقرير التدقيق الدولي لأداء «المركزي» خطأ فظيع
حضور أميركي مكثف ينتقد تأخير الانتخابات.. ويحذر من القوات الأجنبية

حضور أميركي مكثف ينتقد تأخير الانتخابات.. ويحذر من القوات الأجنبية
جريدة «الوسط»: توقيت سياسي لزيارة مدعي عام «الجنائية الدولية»

جريدة «الوسط»: توقيت سياسي لزيارة مدعي عام «الجنائية الدولية»
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
ستيك بالكريمة والمشروم
ستيك بالكريمة والمشروم
كيك العسل والقرفة
كيك العسل والقرفة
مسقعة بالدجاج والخبز
مسقعة بالدجاج والخبز
حضري الكشري المصري كالمحترفات
حضري الكشري المصري كالمحترفات
منقوشة زعتر وجبن على الطريقة السورية
منقوشة زعتر وجبن على الطريقة السورية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كبدة دجاج بالمعدنوس ودبس الرمان
كبدة دجاج بالمعدنوس ودبس الرمان...
مربى الفراولة من صنع يديكِ
مربى الفراولة من صنع يديكِ...
أرز معمر بالكفتة
أرز معمر بالكفتة...
نوبة قلبية تنهي حياة مؤلفة الطهي «جولي باول»
نوبة قلبية تنهي حياة مؤلفة الطهي «جولي باول»...
حساء البطاطا الحلوة للحمية الغذائية
حساء البطاطا الحلوة للحمية الغذائية...
المزيد
حضري «ميكس جريل» بأسهل طريقة
حضري «ميكس جريل» بأسهل طريقة...
كرات جوز الهند بالفانيليا
كرات جوز الهند بالفانيليا...
سبانخ باللحم في خطوات بسيطة
سبانخ باللحم في خطوات بسيطة...
منقوشة زعتر وجبن على الطريقة السورية
منقوشة زعتر وجبن على الطريقة السورية...
حضري الكشري المصري كالمحترفات
حضري الكشري المصري كالمحترفات...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط