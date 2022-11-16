كرات جوز الهند بالفانيليا...

كرات جوز الهند من الحلويات الشرقية المحببة لجميع أفراد الأسرة وهي من الحلوى السهلة التحضير، التي يمكنكِ تحضيرها في خطوات سهلة وبسيطة تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «أطيب طبخة».
المكونات
3 أكواب جوز هند مبشور.
علبة كبيرة حليب مكثف محلى.
نصف ملعقة صغيرة فانيليا.
زبيب وفستق حلبي للزينة بحسب الرغبة.
طريقة التحضير
- في وعاء، ضعي جوز الهند والفانيليا والزبيب واسكبي فوقها الحليب المكثف المحلى.
- اخفقي جيدا حتى تتجانس المكونات ثم غطي الوعاء واتركيه جانبا لحوالي عشر دقائق.
- شكلي المزيج إلى كرات متساوية الحجم وصفيها في صينية فرن.
- زيني وجه كل كرة بالفستق الحلبي، ثم أدخلي الصينية فرنا محميا مسبقا حتى يتغير لونها وتنضج وتصبح جاهزة للتقديم.
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