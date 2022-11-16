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كرات جوز الهند بالفانيليا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 نوفمبر 2022, 03:30 مساء
كرات جوز الهند بالفانيليا
كرات جوز الهند من الحلويات الشرقية المحببة لجميع أفراد الأسرة (الإنترنت)
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كرات جوز الهند من الحلويات الشرقية المحببة لجميع أفراد الأسرة وهي من الحلوى السهلة التحضير، التي يمكنكِ تحضيرها في خطوات سهلة وبسيطة تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات
3 أكواب جوز هند مبشور.
علبة كبيرة حليب مكثف محلى.
نصف ملعقة صغيرة فانيليا.
زبيب وفستق حلبي للزينة بحسب الرغبة.

طريقة التحضير
- في وعاء، ضعي جوز الهند والفانيليا والزبيب واسكبي فوقها الحليب المكثف المحلى.
- اخفقي جيدا حتى تتجانس المكونات ثم غطي الوعاء واتركيه جانبا لحوالي عشر دقائق.
- شكلي المزيج إلى كرات متساوية الحجم وصفيها في صينية فرن.
- زيني وجه كل كرة بالفستق الحلبي، ثم أدخلي الصينية فرنا محميا مسبقا حتى يتغير لونها وتنضج وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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