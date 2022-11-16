كرات جوز الهند بالفانيليا

القاهرة - بوابة الوسط

كرات جوز الهند من الحلويات الشرقية المحببة لجميع أفراد الأسرة وهي من الحلوى السهلة التحضير، التي يمكنكِ تحضيرها في خطوات سهلة وبسيطة تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

3 أكواب جوز هند مبشور.

علبة كبيرة حليب مكثف محلى.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

زبيب وفستق حلبي للزينة بحسب الرغبة.