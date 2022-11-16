سبانخ باللحم في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط

السبانخ من الخضروات الغنية بكمية كبيرة من الحديد والفيتامنات اللازمة لبناء الجسم وتقويته، واليوم نقدم إليكي طريقة تحضيرها مع اللحم كوجبة رئيسية مكتملة العناصر الغذائية تعرفي إلى الطريقة معنا وأعديها بنفسك وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات

½ كيلو لحم مسلوق

كيلو سبانخ

½ حزمة كزبرة مفروم

½ لتر عصير طماطم

حبة بصل مفروم

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

ملعقة صغيرة ملح

رشة فلفل أسود

ملعقة كبيرة زبدة و زيت