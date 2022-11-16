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سبانخ باللحم في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 نوفمبر 2022, 02:38 مساء
سبانخ باللحم في خطوات بسيطة
طريقة سهلة وسريعة لتحضير وجبة مكتملة العناصر الغذائية من السبانخ واللحم (الإنترنت)
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السبانخ من الخضروات الغنية بكمية كبيرة من الحديد والفيتامنات اللازمة لبناء الجسم وتقويته، واليوم نقدم إليكي طريقة تحضيرها مع اللحم كوجبة رئيسية مكتملة العناصر الغذائية تعرفي إلى الطريقة معنا وأعديها بنفسك وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات
½ كيلو لحم مسلوق
كيلو سبانخ
½ حزمة كزبرة مفروم
½ لتر عصير طماطم
حبة بصل مفروم
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
ملعقة صغيرة كزبرة جافة
ملعقة صغيرة ملح
رشة فلفل أسود
ملعقة كبيرة زبدة و زيت

طريقة التحضير
- تغسل السبانخ جيدًا ثم تقطع في طنجرة على النار بها زيت وزبدة يشوح البصل ثم إضافة عصير الطماطم المصفاة.
- تترك على النار حتى تتسبك ثم إضافة السبانخ والكزبرة الخضراء ثم نضيف كوب شوربة واللحم.
- في طاسة على النار يشوح الثوم والكزبرة مع قليل من الزيت والزبدة ثم تضاف على السبانخ وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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