منقوشة زعتر وجبن على الطريقة السورية

القاهرة - بوابة الوسط

تُعد مناقيش الجبن والزعتر على الطريقة السورية، واحدة من أكثر الفطائر تفضيلاً لدى الكثير منا،

لهذا نقدم لكِ طريقة عملها، فتعرفي عليها معنا لتحضريها في مطبخك وفق «شملولة».

المكونات

عجينة باف باستري

جبن فيتا مفتت

جبن موزاريلا مبشور

زيت زيتون

زعتر مجفف