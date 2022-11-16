Atwasat

منقوشة زعتر وجبن على الطريقة السورية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 نوفمبر 2022, 11:26 صباحا
منقوشة زعتر وجبن على الطريقة السورية
منقوشة شهية من الزعتر والجبن من المطبخ السوري (الإنترنت)
alwasat radio

تُعد مناقيش الجبن والزعتر على الطريقة السورية، واحدة من أكثر الفطائر تفضيلاً لدى الكثير منا،
لهذا نقدم لكِ طريقة عملها، فتعرفي عليها معنا لتحضريها في مطبخك وفق «شملولة».

المكونات
عجينة باف باستري
جبن فيتا مفتت
جبن موزاريلا مبشور
زيت زيتون
زعتر مجفف

طريقة التحضير
- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية في بولة متوسطة الحجم اخلطي جبن الفيتا والموزاريلا جيدًا.
- قومي بتشكيل العجين على هيئة كور ثم اضغطي عليها برفق حتى تصبح دائرية.
- ضعي زيت الزيتون على العجين وادهنيه بها ثم ضعي مزيج الجبن.
- ضعي الزعتر على الوجه ثم ضعي الصينية في الفرن حتى تنضج ثم تقدم ساخنة.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد تقدمه بأوراق الترشح.. ترامب يتعهد بهزيمة بايدن في انتخابات رئاسة أميركا

بعد تقدمه بأوراق الترشح.. ترامب يتعهد بهزيمة بايدن في انتخابات رئاسة أميركا
زيلينسكي يتهم روسيا بإطلاق صاروخين على بولندا

زيلينسكي يتهم روسيا بإطلاق صاروخين على بولندا
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تفعلها كأس العالم؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تفعلها كأس العالم؟
موسكو: الحديث عن سقوط صواريخ روسية في بولندا يعد استفزازا

موسكو: الحديث عن سقوط صواريخ روسية في بولندا يعد استفزازا
بعثة المنتخب الوطني تصل تركيا للدخول في معسكر إعدادي

بعثة المنتخب الوطني تصل تركيا للدخول في معسكر إعدادي
بيرناردو سيلفا: كريستيانو سلاح البرتغال للفوز بمونديال قطر 2022

بيرناردو سيلفا: كريستيانو سلاح البرتغال للفوز بمونديال قطر 2022
نجوم العالم يدعمون حملة «فيفا».. كرة القدم توحد العالم

نجوم العالم يدعمون حملة «فيفا».. كرة القدم توحد العالم
بالصور.. «الأخضر» يكرم الأطفال حاملي الكرات لدورهم في مباراة «الكونفدرالية»

بالصور.. «الأخضر» يكرم الأطفال حاملي الكرات لدورهم في مباراة «الكونفدرالية»
تداعيات الجمود السياسي بليبيا في مؤتمر «ظل المتوسط 2022» اليوم

تداعيات الجمود السياسي بليبيا في مؤتمر «ظل المتوسط 2022» اليوم
ليبيا في قبضة العفريت الأزرق!

ليبيا في قبضة العفريت الأزرق!
تقرير لـ«الكونغرس» يكشف فواتير مسؤولين عرب في فندق ترامب خلال رئاسته

تقرير لـ«الكونغرس» يكشف فواتير مسؤولين عرب في فندق ترامب خلال رئاسته
الأمم المتحدة: عدد سكان العالم تخطى 8 مليارات نسمة

الأمم المتحدة: عدد سكان العالم تخطى 8 مليارات نسمة
شاهد في «اقتصاد بلس»: مليارا دولار قيمة الصادرات التركية لليبيا في 10 أشهر

شاهد في «اقتصاد بلس»: مليارا دولار قيمة الصادرات التركية لليبيا في 10 أشهر
«بوابة الوسط» تستعرض جولة الدوري الممتاز الخامسة وأجندة المؤجلات

«بوابة الوسط» تستعرض جولة الدوري الممتاز الخامسة وأجندة المؤجلات
تصريحات كريستيانو تزلزل مانشستر: تعرضت للخيانة في يونايتد ولا أحترم تين هاغ أما روني فلديه عقدة

تصريحات كريستيانو تزلزل مانشستر: تعرضت للخيانة في يونايتد ولا أحترم تين هاغ أما ...
تركيا ترفض تعازي واشنطن على خلفية تفجير إسطنبول

تركيا ترفض تعازي واشنطن على خلفية تفجير إسطنبول
كاركاتير حليم - القطاع المصرفي

كاركاتير حليم - القطاع المصرفي
البصمة الكربونية بليبيا

البصمة الكربونية بليبيا
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
كاندي البرتقال بدون كيماويات
كاندي البرتقال بدون كيماويات
سوفليه الشوكولاتة في 12 دقيقة
سوفليه الشوكولاتة في 12 دقيقة
فريك بالطماطم والبزار
فريك بالطماطم والبزار
ستيك بالكريمة والمشروم
ستيك بالكريمة والمشروم
كيك العسل والقرفة
كيك العسل والقرفة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
خبز دون دقيق
خبز دون دقيق...
كيك الزنجبيل في خطوات بسيطة
كيك الزنجبيل في خطوات بسيطة...
كبدة دجاج بالمعدنوس ودبس الرمان
كبدة دجاج بالمعدنوس ودبس الرمان...
مربى الفراولة من صنع يديكِ
مربى الفراولة من صنع يديكِ...
أرز معمر بالكفتة
أرز معمر بالكفتة...
المزيد
منقوشة زعتر وجبن على الطريقة السورية
منقوشة زعتر وجبن على الطريقة السورية...
حضري الكشري المصري كالمحترفات
حضري الكشري المصري كالمحترفات...
مسقعة بالدجاج والخبز
مسقعة بالدجاج والخبز...
كيك العسل والقرفة
كيك العسل والقرفة...
ستيك بالكريمة والمشروم
ستيك بالكريمة والمشروم...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط