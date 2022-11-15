حضري الكشري المصري كالمحترفات

القاهرة - بوابة الوسط

الكشري من الأكلات المصرية الشعبية الشهيرة والشهية، نقدم لكِ وصفة سهلة وسريعة لإعداده في مطبخك كالمطاعم والاستمتاع بمذاقه الشهي من صنع يديكِ وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

250 غرامًا من المكرونة الصغيرة

250 غرامًا من العدس المغسول

250 غرامًا من حمص الشام منقوع لمدة ست ساعات

2 كوب من الأرز المصري المغسول

1 ونصف الكوب من الشعيرية

أربع بصلات كبيرة الحجم

خمس حبّات من البندورة الحمراء للصلصة

ملعقتان كبيرتان من الصلصة

ملعقتان كبيرتان من الخلّ

رأس ثوم مفروم

زيت ذرة

رشّة ملح وفلفل أسود وكمّون

طريقة التحضير

- اسلقي المكرونة وصفيها من الماء جيدًا

- اسلقي العدس حتى يغلي، ومن ثمّ صفيه من المياه وأضيفي عليه الفلفل الأسود والملح والكمون

- اسلقي الحمص ودون زيادة الملح عليه

- حمري الشعيرية في الزيت، وبعد أن تنضج أضيفي عليها الأرز والملح، وبعد تقليبها لمدة دقيقة، أضيفي عليها الماء واغليها حتى ينضج الأرز

- قطعي البصل إلى أنصاف حلقات، وضعيه في طنجرة من الزيت وحمريه حتى يصبح لونه ذهبيًا، ثمّ صفيه من الزيت.