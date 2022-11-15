كيك العسل والقرفة

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير الكعك بالعسل والقرفة لتعدّيه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

2 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة عسل

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

كوب حليب سائل

2 ملعقة قرفة

3 بيضات

إصبع زبد

1/2 ملعقة ملح

1/2 كوب سكر

مكسرات