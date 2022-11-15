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كيك العسل والقرفة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 نوفمبر 2022, 12:12 مساء
كيك العسل والقرفة
كيك العسل مع القرفة الشهي (الإنترنت)
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تعرفي معنا إلى طريقة تحضير الكعك بالعسل والقرفة لتعدّيه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
2 كوب دقيق
2 ملعقة كبيرة عسل
ملعقة صغيرة بيكنج باودر
كوب حليب سائل
2 ملعقة قرفة
3 بيضات
إصبع زبد
1/2 ملعقة ملح
1/2 كوب سكر
مكسرات

طريقة التحضير
- سخني الفرن وادهني قالب الكيك بالزيت والدقيق في وعاء انخلي الطحين، والقرفة، والبيكنج باودر والملح.
- في الخلاط، اخفقي الزبد والسكر حتى يصبح الخليط ناعمًا.
- أضيفي العسل إلى خليط الزبدة ثم أضيفي البيض بالتدريج، ومن ثم الحليب.
- أضيفي خليط الدقيق بالتدريج وضعي المزيج في قالب الكيك وأدخليه الفرن حتى ينضج، ومن ثم اتركيه يبرد.
- زيني كيك العسل بالمكسرات ويصبح جاهزًا للتقديم.

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