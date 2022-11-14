ستيك بالكريمة والمشروم

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير ستيك اللحم الشهي بصوص الكريمة، وأعدّيه في مطبخك بسهولة، وفق موقع «المطبخ».

المكونات

نصف كيلو لحم ستيك بقري.

ربع كوب دقيق.

نصف كوب كريمة لباني.

ثمرة بروكلي.

4 ثمرات مشروم ( مقطع).

نصف ملعقة كبيرة بصل بودرة.

ربع ملعقة كبيرة ثوم بودرة.

3 ملاعق زيت زيتون.

ملعقة معدنوس

ملح وفلفل (الكمية حسب الرغبة).

ربع كوب من حبوب البازلاء أو أي نوع تفضلينه.

2 بيضة مخفوقة.

كوب بقسماط.

بصلة متوسطة الحجم.