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ستيك بالكريمة والمشروم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 نوفمبر 2022, 04:46 مساء
ستيك بالكريمة والمشروم
طريقة تحضير ستيك اللحم الشهي بصوص الكريمة والمشروم (الإنترنت)
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تعرفي معنا إلى طريقة تحضير ستيك اللحم الشهي بصوص الكريمة، وأعدّيه في مطبخك بسهولة، وفق موقع «المطبخ».

المكونات
نصف كيلو لحم ستيك بقري.
ربع كوب دقيق.
نصف كوب كريمة لباني.
ثمرة بروكلي.
4 ثمرات مشروم ( مقطع).
نصف ملعقة كبيرة بصل بودرة.
ربع ملعقة كبيرة ثوم بودرة.
3 ملاعق زيت زيتون.
ملعقة معدنوس
ملح وفلفل (الكمية حسب الرغبة).
ربع كوب من حبوب البازلاء أو أي نوع تفضلينه.
2 بيضة مخفوقة.
كوب بقسماط.
بصلة متوسطة الحجم.

طريقة التحضير
- ابدأي بتقطيع اللحم لشرائح رفيعة (في حالة إن كانت غير مقطعة جيدًا) ثم تبليها بالملح والفلفل، زيت الزيتون، بودرة البصل، بودرة الثوم، واتركيها جانبًا.
- بعد مرور الوقت، اغمسي كل شريحة اللحم في الدقيق ثم إلى طبق البيض المخفوق ثم إلى البقسماط، كرري نفس الخطوات مع كل شريحة لحم.
- بعد الانتهاء ضعي اللحم في الثلاجة واتركيها لمدة ١٠ دقائق.
- املأي مقلاة كبيرة بالزيت ثم سخنيه على النار وقومي بقلي شرائح اللحم إلى أن يصبح لونها ذهبيًّا، ثم ارفعيها من على النار وضعيها فى طبق جانبي.
- قطعي ثمرة البصل لشرائح وضعيها في الزيت المتبقي من التحمير، ثم أضيفي المعدنوس، الكريمة، المشروم، وقلّبي جيدًا لدقيقتين وأضيفي ما تحتاجه الخلطة من ملح وفلفل.
- بعد الانتهاء، اسكبي الخليط السابق فوق قطع الاسكالوب، بحيث يمنحها مذاقًا رائعًا وتصبح جاهزة للتقديم.

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