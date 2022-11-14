فريك بالطماطم والبزار

القاهرة - بوابة الوسط

للفريك طرق عديدة للطهي، نقدم إليك اليوم طريقة سهلة لإعداده والاستمتاع بمذاقه الشهي عن طريق طهيه مع الطماطم والبزار (الكركم).

تعرفي إلى طريقة تحضير الفريك مع الطماطم والبزار، وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

كوب فريك

4 كوب مرقة خضار

كوب ماء

ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

1/2 ملعقة صغيرة بابريكا

1/4 ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة بزار

ملح وفلفل حسب الرغبة