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فريك بالطماطم والبزار

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 نوفمبر 2022, 02:58 مساء
فريك بالطماطم والبزار
طريقة سهلة لإعداد الفريك الشهي بالطماطم (الإنترنت)
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للفريك طرق عديدة للطهي، نقدم إليك اليوم طريقة سهلة لإعداده والاستمتاع بمذاقه الشهي عن طريق طهيه مع الطماطم والبزار (الكركم).
تعرفي إلى طريقة تحضير الفريك مع الطماطم والبزار، وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
كوب فريك
4 كوب مرقة خضار
كوب ماء
ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
1/2 ملعقة صغيرة بابريكا
1/4 ملعقة صغيرة كمون
ملعقة صغيرة بزار
ملح وفلفل حسب الرغبة

طريقة التحضير
- يغسل الفريك جيدًا ويصفى من الماء ثم ينقع في ماء نظيف لمدة 10 دقائق ويصفى، وفي قدر عميق تقلب مرقة الخضار مع الماء وزيت الزيتون حتى الغليان.
- يضاف الفريك وصلصة الطماطم والبابريكا والكمون والبزار والملح والفلفل ويترك على النار حتى يغلى.
- تخفض النار تمامًا ويغطى القدر ويترك على النار لتمام النضج مع التقليب من حين لآخر ويرفع من على النار بعد أن يسمك الخليط ويمتص السوائل ويصبح جاهزًا للتقديم.

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