كاندي البرتقال بدون كيماويات

القاهرة - بوابة الوسط

كاندي البرتقال حلى مميز وصحي محضر من عصير البرتقال الطبيعي، وخالي من الملونات والمنكهات والغذائية، والمواد الحافظة، لذيذ جدًا يحبه الصغار وهو غني بفيتامين سي، وفق «الوصفة».

المكونات

كوب عصير برتقال طبيعي

200 غرام سكر

جيلاتين

3 ملعقة كبيرة سكر بودرة