كاندي البرتقال بدون كيماويات...

كاندي البرتقال حلى مميز وصحي محضر من عصير البرتقال الطبيعي، وخالي من الملونات والمنكهات والغذائية، والمواد الحافظة، لذيذ جدًا يحبه الصغار وهو غني بفيتامين سي، وفق «الوصفة».
المكونات
كوب عصير برتقال طبيعي
200 غرام سكر
جيلاتين
3 ملعقة كبيرة سكر بودرة
طريقة التحضير
- نضع في مقلاة عصير البرتقال ونضيف السكر والجيلاتين ونحرك جيدًا.
- ثم نترك الخليط على نار متوسطة لمدة 7 دقائق حتى يغلي وتظهر الفقاعات.
- نحرك ونتركه على النار حتى يصبح القوام متماسكًا ولزجًا.
- نسكبه في صينية مناسبة حتى يصبح الخليط بسماكة 5 ميليمتر.
- ثم ندخله الثلاجة لمدة 2 ساعة حتى يتماسك الخليط.
- عندها نخرج الصينية من الثلاجة ونرش السكر البودرة على كامل الوجه باستثناء آخر 2 سنتيمتر.
- نقوم بتحرير الأطراف الملتصقة في الصينية باستخدام السكين ونقوم بلف الحلوى المحضرة على شكل رول.
- ومن ثم نلصق آخره في المكان الخالي من السكر البودرة نحرجه من الصينية.
- نقطعه شرائح متساوية في العرض ثم نسكب في وعاء التقديم.
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