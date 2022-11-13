شكشوكة من المطبخ اليمني

القاهرة - بوابة الوسط

الشكشوكة اليمنية تعتبر من الوصفات المشهورة في اليمن والبلدان العربية، وتركيا كذلك لها شعبية كبيرة، نظرًا لغناها بالعناصر الغذائية وطعمها اللذيذ جدًا وسهولة تحضيرها، تعلمي معنا طريقة إعدادها في مطبخك بسهولة وذلك وفقا لموقع "شهية".

المكونات

5 بيضة

3 ملعقة كبيرة زيت نباتي

بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مقطع شرائح

حبة فلفل خضراء مقطعة

2 حبة طماطم كبيرة مقطعة مكعبات

ملعقة كبيرة دبس الطماطم

¼ ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود - كركم - كمون - بابريكا