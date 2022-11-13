شكشوكة من المطبخ اليمني...

الشكشوكة اليمنية تعتبر من الوصفات المشهورة في اليمن والبلدان العربية، وتركيا كذلك لها شعبية كبيرة، نظرًا لغناها بالعناصر الغذائية وطعمها اللذيذ جدًا وسهولة تحضيرها، تعلمي معنا طريقة إعدادها في مطبخك بسهولة وذلك وفقا لموقع "شهية".
المكونات
5 بيضة
3 ملعقة كبيرة زيت نباتي
بصلة كبيرة مفرومة
2 فص ثوم مقطع شرائح
حبة فلفل خضراء مقطعة
2 حبة طماطم كبيرة مقطعة مكعبات
ملعقة كبيرة دبس الطماطم
¼ ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود - كركم - كمون - بابريكا
طريقة التحضير
- في مقلاة وعلى نار متوسطة نضع الزيت ونضيف فوقه الثوم والبصل نحرك لمدة 5 دقائق، حتى يذبل البصل ويأخذ اللون الذهبي الفاتح.
- نضيف الفلفل الأخضر ونقلب ونترك المكونات على النار لمدة 3 دقائق، ثم نضيف الطماطم ودبس الطماطم ثم نضيف الملح والفلفل والكركم والكمون والبابريكا، نحرك المكونات معًا حتى تتجانس ونتركها على النار لمدة 10 دقائق حتى تتسبك.
- نضيف البيض مع التحريك المستمر حتى تمام النضج ثم نسكب في وعاء التقديم تقدم ساخنة على الفطور إلى جانب الخبز البلدي.
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