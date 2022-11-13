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دحي بالتونة والخضار

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 نوفمبر 2022, 12:02 مساء
دحي بالتونة والخضار
دحي محشي بالتونة والخضار من الوصفات الصحية والمناسبة للريجيم (الإنترنت)
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الدحي المحشي بالتونة والخضار من الوصفات الصحية والمناسبة جدًا للريجيم، لأنها غنية بالبروتين والمعادن والفيتامينات ولذيذة جدًا لا تحتاج إلا لدقائق في تحضيرها، تعلمي معنا طريقة عملها وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
7 بيضات
علبة تونة حارة
حبة فلفل خضراء أو حمراء مقطعة قطعا صغيرة
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
ملعقة كبيرة أوراق الشبت المفروم
4 ملعقة كبيرة مايونيز
ملعقة كبيرة ماسترد
½ ملعقة صغيرة ملح
¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود
2 ملعقة كبيرة بصل أخضر مفروم للتزيين

طريقة التحضير
- نقوم بسلق الدحي ثم نتركه جانبًا حتى يبرد قليلاً، ثم نقوم بتقشيره ونقسمه طوليًا إلى نصفين ونفرغ منه الصفار ونضعه في وعاء.
- نضيف فوق صفار البيض الفلفل والتونة بعد تصفيتها من السوائل والبقدونس والشبت، ومن ثم نضيف المايونيز والماسترد والملح والفلفل ونحرك جيدًا حتى تتداخل المكونات معًا وتتجانس.
- نضف أنصاف بياض البيض في وعاء التقديم ونضيف الحشوة المحضرة داخل كل نصف نزين بالبصل الأخضر.
 

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