دحي بالتونة والخضار

القاهرة - بوابة الوسط

الدحي المحشي بالتونة والخضار من الوصفات الصحية والمناسبة جدًا للريجيم، لأنها غنية بالبروتين والمعادن والفيتامينات ولذيذة جدًا لا تحتاج إلا لدقائق في تحضيرها، تعلمي معنا طريقة عملها وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

7 بيضات

علبة تونة حارة

حبة فلفل خضراء أو حمراء مقطعة قطعا صغيرة

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

ملعقة كبيرة أوراق الشبت المفروم

4 ملعقة كبيرة مايونيز

ملعقة كبيرة ماسترد

½ ملعقة صغيرة ملح

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود

2 ملعقة كبيرة بصل أخضر مفروم للتزيين