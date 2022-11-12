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مقلوبة الدجاج بالبطاطا والباذنجان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 نوفمبر 2022, 03:15 مساء
مقلوبة الدجاج بالبطاطا والباذنجان
مقلوبة البطاطا والباذنجان بالدجاج بطريقة سهلة وسريعة (الإنترنت)
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تعرفي إلى طريقة تحضير مقلوبة البطاطا والباذنجان بالدجاج بطريقة سهلة وسريعة، وتمتعي بمذاقها الشهي وفوائدها المتعددة، وذلك وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات
كوبان أرز ذو الحبة القصيرة.
ثلاث حبات كبيرة من البطاطا المقسمة إلى شرائح سميكة.
ثلاث حبات كبيرة من الباذنجان المقسمة إلى شرائح سميكة.
حبة بصل كبيرة مقسمة إلى شرائح.
6 قطع من صدور الدجاج المخلية.
6 فصوص من الثوم المقسم إلى شرائح.
قرنان من الفلفل الأخضر المقسم إلى شرائح.
ملعقة كبيرة من البهار المشكل.
ملعقة صغيرة من الملح والكركم.
ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، والقرفة الناعمة.
زيت ذرة.
صنوبر مقلي للتقديم.

طريقة التحضير
- اغسل الأرز جيدًا، ثمّ اغمره بالماء الدافئ، وملعقة كبيرة من الملح، واتركه جانبًا مدة ربع ساعة.
- اغلي مقدار 12 كوبًا من الماء في قدر كبير، ثمّ إضافة قطع الدجاج.
- اترك الدجاج حتّى يغلي الماء وتتشكل رغوة على السطح، ثمّ التخلص من الرغوة كلما تشكلت.
- إضافة باقي مكوّنات المرقة، وتركها على درجة حرارة متوسطة مدّة 30 إلى 40 دقيقة أو حتى ينضج الدجاج.
- اقلي شرائح البطاطا في زيت ذرة غزير وساخن حتى تصبح ذهبية اللون.
- اقلي شرائح الباذنجان في زيت غزير وساخن حتى تذبل وتأخذ لونًا.
- تسخين القليل من الزيت في قدر سميك القاعدة، وقلي شرائح البصل حتّى تصبح ذهبية اللون.
- إضافة قطع الدجاج وتقليبها قليلًا مع البصل، ثم توزيع شرائح البطاطا المقلية والباذنجان المقلية ثم توزيع شرائح الثوم والفلفل الأخضر.
- إضافة الأرز المصفى فوق الدجاج، ثم تسخين مقدار خمسة أكواب من المرقة، وإضافة باقي كمية البهارات، ثمّ صب المرقة فوق طبقات المقلوبة بهدوء من دون تقليبها وتركها على النار حتى تعود للغليان.
- تخفيف درجة حرارة الموقد، وترك القدر مدة 30 إلى 35 دقيقة حتى ينضج الأرز.
- قلب القدر في طبق التقديم، وتزيين المقلوبة بالصنوبر المقلي.

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