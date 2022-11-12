مقلوبة الدجاج بالبطاطا والباذنجان

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي إلى طريقة تحضير مقلوبة البطاطا والباذنجان بالدجاج بطريقة سهلة وسريعة، وتمتعي بمذاقها الشهي وفوائدها المتعددة، وذلك وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات

كوبان أرز ذو الحبة القصيرة.

ثلاث حبات كبيرة من البطاطا المقسمة إلى شرائح سميكة.

ثلاث حبات كبيرة من الباذنجان المقسمة إلى شرائح سميكة.

حبة بصل كبيرة مقسمة إلى شرائح.

6 قطع من صدور الدجاج المخلية.

6 فصوص من الثوم المقسم إلى شرائح.

قرنان من الفلفل الأخضر المقسم إلى شرائح.

ملعقة كبيرة من البهار المشكل.

ملعقة صغيرة من الملح والكركم.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، والقرفة الناعمة.

زيت ذرة.

صنوبر مقلي للتقديم.