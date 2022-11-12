Atwasat

كرواسون بمربى الفراولة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 نوفمبر 2022, 12:51 مساء
كرواسون بمربى الفراولة
كرواسون بمربى الفراولة (الإنترنت)
alwasat radio

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير كرواسون المربى الشهي، لتُعديه في مطبخكِ بسهولة وتقدميه لأطفالكِ، وذلك وفقًا لموقع «أطيب طبخة».
المكونات
بيض
ملعقة كبيرة ماء
عجينة بف بايستري جاهزة
مربى بنكهة الفراولة، حسب الحاجة.

طريقة التحضير
- حمّي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية على سطح صلب منثور بالقليل من الدقيق، ثم افردي العجينة حتى تصبح رقيقة السماكة.
- قطعي العجين إلى مثلثات متوسطة الحجم، وضعي القليل من مربى الفراولة على طرف كلّ العجينة ثم لفيها على شكل رولات الكرواسون.
- وزعي رولات العجينة داخل صينية مغلفة بورق الزبدة.
- في وعاء صغير الحجم، أخفقي البيضة والماء حتى تحصلي على مزيج متجانس، وادهني وجه كل قطعة بالمزيج ثم أدخلي الصينية الفرن لنحو 25 دقيقة حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يعلن حزمة بـ500 مليون دولار لدعم تحول مصر إلى الطاقة النظيفة

بايدن يعلن حزمة بـ500 مليون دولار لدعم تحول مصر إلى الطاقة النظيفة
منتخب الناشئين الليبي يخسر أمام المغرب في تصفيات كأس أفريقيا 2023

منتخب الناشئين الليبي يخسر أمام المغرب في تصفيات كأس أفريقيا 2023
«فاو» تحذر: فاتورة الواردات الغذائية في العالم ارتفعت بنسبة 10%

«فاو» تحذر: فاتورة الواردات الغذائية في العالم ارتفعت بنسبة 10%
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الهلال وشباب الجبل

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الهلال وشباب الجبل
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الاتحاد المصراتي والأولمبي

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الاتحاد المصراتي والأولمبي
حضور أميركي مكثف ينتقد تأخير الانتخابات.. ويحذر من القوات الأجنبية

حضور أميركي مكثف ينتقد تأخير الانتخابات.. ويحذر من القوات الأجنبية
منحة للطلاب وإقامات للمتقاعدين.. «الخارجية» تعلن تسهيلات جديدة للجالية الفلسطينية

منحة للطلاب وإقامات للمتقاعدين.. «الخارجية» تعلن تسهيلات جديدة للجالية ...
آمال ليبية بالتخلص من الحظر الأوروبي على شركات الطيران

آمال ليبية بالتخلص من الحظر الأوروبي على شركات الطيران
المعتصم المصراتي يعود لـ«فرسان المتوسط».. والبداية المتألقة تستدعي كراوع

المعتصم المصراتي يعود لـ«فرسان المتوسط».. والبداية المتألقة تستدعي كراوع
جريدة «الوسط»: توقيت سياسي لزيارة مدعي عام «الجنائية الدولية»

جريدة «الوسط»: توقيت سياسي لزيارة مدعي عام «الجنائية الدولية»
دراسة: انبعاثات قياسية لثاني أكسيد الكربون خلال 2022

دراسة: انبعاثات قياسية لثاني أكسيد الكربون خلال 2022
شاهد في «وسط الخبر»: هل تفرض أميركا انتخابات برلمانية قبل الرئاسية؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل تفرض أميركا انتخابات برلمانية قبل الرئاسية؟
نورلاند: الاتفاق بين الدبيبة وباشاغا ممكن.. وما يهمني هو توافق القوى الليبية

نورلاند: الاتفاق بين الدبيبة وباشاغا ممكن.. وما يهمني هو توافق القوى الليبية
نورلاند: الكبير والحبري حددا 6 مسارات لتوحيد مصرف ليبيا المركزي

نورلاند: الكبير والحبري حددا 6 مسارات لتوحيد مصرف ليبيا المركزي
في العدد «364»: «الجنائية» في مهب السياسة.. وأزمة المناخ والفقر المائي في ليبيا

في العدد «364»: «الجنائية» في مهب السياسة.. وأزمة المناخ والفقر المائي في ليبيا
دراسة جديدة تعيد النقاش حول أخلاقيات التجارب على الحيوانات

دراسة جديدة تعيد النقاش حول أخلاقيات التجارب على الحيوانات
شاهد الأهداف .. الأخضر يتأهل لدور المجموعات بـ«الكونفدرالية» في الوقت القاتل

شاهد الأهداف .. الأخضر يتأهل لدور المجموعات بـ«الكونفدرالية» في الوقت القاتل
البريطانية سلوى لورين تغني لكأس العالم بقطر «هيا هيا» (فيديو)

البريطانية سلوى لورين تغني لكأس العالم بقطر «هيا هيا» (فيديو)
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
دجاج بالحمص والهريسة
دجاج بالحمص والهريسة
حساء الشعيرية بالطماطم واللحم
حساء الشعيرية بالطماطم واللحم
أم علي بالجلاش والمكسرات
أم علي بالجلاش والمكسرات
سلطة كرنب بالزيتون
سلطة كرنب بالزيتون
حساء بالقديد والحمص
حساء بالقديد والحمص
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كيك الزنجبيل في خطوات بسيطة
كيك الزنجبيل في خطوات بسيطة...
خبز دون دقيق
خبز دون دقيق...
كبدة دجاج بالمعدنوس ودبس الرمان
كبدة دجاج بالمعدنوس ودبس الرمان...
أرز معمر بالكفتة
أرز معمر بالكفتة...
مربى الفراولة من صنع يديكِ
مربى الفراولة من صنع يديكِ...
المزيد
كرواسون بمربى الفراولة
كرواسون بمربى الفراولة...
كفتة سمك بالمعدنوس
كفتة سمك بالمعدنوس...
حضري برجر بالجبن كالمحترفات
حضري برجر بالجبن كالمحترفات...
حساء بالقديد والحمص
حساء بالقديد والحمص...
سلطة كرنب بالزيتون
سلطة كرنب بالزيتون...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط