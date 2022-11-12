كرواسون بمربى الفراولة

القاهرة - بوابة الوسط

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير كرواسون المربى الشهي، لتُعديه في مطبخكِ بسهولة وتقدميه لأطفالكِ، وذلك وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

بيض

ملعقة كبيرة ماء

عجينة بف بايستري جاهزة

مربى بنكهة الفراولة، حسب الحاجة.