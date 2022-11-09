حضري برجر بالجبن كالمحترفات

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة عمل برغر لحم محشي جبن، كالمطاعم وذلك حسب «أطيب طبخة».

المكونات

لتحضير اللحم:

جبن شيدر بحسب الرغبة

لحم مفروم 500 غرام

خردل ملعقة صغيرة

كاتشاب ملعقة صغيرة

ملح ملعقة صغيرة

فلفل أسود ملعقة صغيرة

زيت نباتي ملعقة كبيرة

زبدة ملعقة صغيرة

للتقديم:

خبز برغر

كاتشاب بحسب الرغبة

خردل بحسب الرغبة

خس بحسب الرغبة

طماطم بحسب الرغبة