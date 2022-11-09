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حضري برجر بالجبن كالمحترفات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 نوفمبر 2022, 03:58 مساء
حضري برجر بالجبن كالمحترفات
برغر لحم شهي بالجبن في خطوات بسيطة (الإنترنت)
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تعرفي معنا على طريقة عمل برغر لحم محشي جبن، كالمطاعم وذلك حسب «أطيب طبخة».

المكونات
لتحضير اللحم:
جبن شيدر بحسب الرغبة
لحم مفروم 500 غرام
خردل ملعقة صغيرة
كاتشاب ملعقة صغيرة
ملح ملعقة صغيرة
فلفل أسود ملعقة صغيرة
زيت نباتي ملعقة كبيرة
زبدة ملعقة صغيرة
للتقديم:
خبز برغر
كاتشاب بحسب الرغبة
خردل بحسب الرغبة
خس بحسب الرغبة
طماطم بحسب الرغبة

طريقة التحضير
- قطعي جبن الشيدر إلى مكعبات متوسطة الحجم.
ضعي في وعاء اللحم وأضيفي إليه الخردل، الكاتشاب، الملح والفلفل الأسود.
- قلبي المكونات حتى تتداخل وخذي كمية من اللحم واحشيها بقطعة من الجبن وأحكمي إغلاقها.
- أعيدي الكرّة حتى انتهاء الكمية حمي الزبدة والزيت في مقلاة على حرارة متوسطة وأضيفي قطع البرغر، حمريها من الجهتين ثم غطي المقلاة واتركيها حتى ينضج اللحم تمامًا نحو 5 دقائق.
- ادهني الخبز بالكاتشاب والخردل وأضيفي الخس، الطماطم وقطعة البرغر ويصبح جاهزًا للتقديم.

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