حساء بالقديد والحمص

القاهرة - بوابة الوسط

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير الحساء بالقديد والحمص المغذي وقدميه على مائدتكِ، وذلك وفقًا لصفحة «فتافيت ليبية» على موقع «فيسبوك».

المكونات

لحم مقدد

كزبرة خضراء

ثوم مفروم

ثمرة طماطم مقطعة قطعًا صغيرة

فلفل

بهارات مشكِّلة

ملح

قليل من الزيت

قليل من حبيبات الحلبة

قليل من الحمص

ملعقة معجون الطماطم

ملعقة إكليل الجبل

زعتر بري