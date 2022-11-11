حساء بالقديد والحمص...

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير الحساء بالقديد والحمص المغذي وقدميه على مائدتكِ، وذلك وفقًا لصفحة «فتافيت ليبية» على موقع «فيسبوك».
المكونات
لحم مقدد
كزبرة خضراء
ثوم مفروم
ثمرة طماطم مقطعة قطعًا صغيرة
فلفل
بهارات مشكِّلة
ملح
قليل من الزيت
قليل من حبيبات الحلبة
قليل من الحمص
ملعقة معجون الطماطم
ملعقة إكليل الجبل
زعتر بري
طريقة التحضير
- نخلط جميع المقادير مع بعض ونضعها على النار حتى تنضج تتسبك، ثم نضيف كوبي ماء ونتركها على حرارة هادئة لمدة نصف ساعة ثم نضيف إليها كوبي ماء، ونجهز ملعقتي دقيق في نصف كوب ماء ونخلطها جيدًا ثم نضيف خليط الدقيق إلى مرقة الحساء ونتركها على النار عشر دقائق ثم نضيف للحساء حبقًا ناشفًا «ريحان» ونعناعًا ناشفًا ونحرك الحساء ثم نسكبه ونُقدِّمه ساخنًا.
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