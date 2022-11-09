سلطة كرنب بالزيتون

القاهرة - بوابة الوسط

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير سلطة الكرنب وحضِّريها في مطبخك بنفسك، فهي مليئة بالفوائد المغذِّية وتتماشى مع من يتبع حمية غذائية وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

ربع كوب زيت زيتون

ثلاث ملاعق كبيرة جنزبيل مطحون

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملعقتان كبيرتان سكر

خمس ملاعق كبيرة صويا صوص

أربع ملاعق كبيرة خل

كوب كرنب سلطة مقطع رفيع (أبيض وأحمر).

كوب جزر مبشور

نصف كوب فلفل حار مقطع

نصف كوب بصل أحمر مقطع

نصف كوب كابوتشي مقطع رفيع

نصف كوب فاصوليا مسلوقة

نصف كوب بسلة مسلوقة

٢ خبز محمص أو مقلي شامي