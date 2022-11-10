أم علي بالجلاش والمكسرات...

أم علي من الحلوى الشهية التي يقبل عليها الجميع، ونقدم إليك اليوم طريقة تحضيرها مع الجلاش والمكسرات.. تعلمي الطريقة معنا وأعديها بنفسك وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
لفة جلاش طازج
لتر حليب
كوب قشدة
½ كوب كريم شانتيه
½ كوب جوز هند مبشور
½ كوب زبيب
¾ كوب سكر بودر
زبدة لتحمير الجلاش بفضل سمن بلدى
طريقة التحضير
- فى صينية الفرن مدهونة سمن نحمر الجلاش ونغلي الحليب ونقلب معه ملعقة كبيرة من القشدة والقليل من السكر.
- نسقى بالحليب الجلاش بعد تكسيره فى الصينية.
نرش الزبيب وجوز الهند عليها ونخفق القشدة مع الكريم شانتيه والسكر القليل من الحليب ويوضع على الوجه.
ندخل الطاجن الفرن لمدة 15 دقيقة ليحمر الوجه ويصبح جاهزًا للتقديم.
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