أم علي بالجلاش والمكسرات

القاهرة - بوابة الوسط

أم علي من الحلوى الشهية التي يقبل عليها الجميع، ونقدم إليك اليوم طريقة تحضيرها مع الجلاش والمكسرات.. تعلمي الطريقة معنا وأعديها بنفسك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

لفة جلاش طازج

لتر حليب

كوب قشدة

½ كوب كريم شانتيه

½ كوب جوز هند مبشور

½ كوب زبيب

¾ كوب سكر بودر

زبدة لتحمير الجلاش بفضل سمن بلدى