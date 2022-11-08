حساء الشعيرية بالطماطم واللحم

القاهرة - بوابة الوسط

حساء الشعيرية الحمراء من أشهر الشوربات، وتتكون من الشعيرية وكرات اللحم مع نكهة الطماطم. إعداد هذه الشوربة سهل جدًا ومكوناتها بسيطة مقارنة بالعناصر الغذائية التي تحتوي عليها.

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير حساء الشعيرية بالطماطم واللحم، وفقًا لموقع «الطريقة».

المكونات

نصف كلغ لحم خروف مفروم

لتر من الماء

كوب شعيرية

بصلة متوسطة الحجم مفرومة فرفًا ناعمًا

2 ملعقة طعام من معجون الطماطم

3 ملاعق زيت أو زبدة

ملقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الفلفل

توابل اللحم:

ملح

فلفل

بهار اللحم أو السبع بهارات حسب الرغبة