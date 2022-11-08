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حساء الشعيرية بالطماطم واللحم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 نوفمبر 2022, 03:30 مساء
حساء الشعيرية بالطماطم واللحم
حساء شهي من اللحم والشعيرية والطماطم (الإنترنت)
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حساء الشعيرية الحمراء من أشهر الشوربات، وتتكون من الشعيرية وكرات اللحم مع نكهة الطماطم. إعداد هذه الشوربة سهل جدًا ومكوناتها بسيطة مقارنة بالعناصر الغذائية التي تحتوي عليها.
تعرفي معنا إلى طريقة تحضير حساء الشعيرية بالطماطم واللحم، وفقًا لموقع «الطريقة».

المكونات
نصف كلغ لحم خروف مفروم
لتر من الماء
كوب شعيرية
بصلة متوسطة الحجم مفرومة فرفًا ناعمًا
2 ملعقة طعام من معجون الطماطم
3 ملاعق زيت أو زبدة
ملقة صغيرة من الملح
ملعقة صغيرة من الفلفل
توابل اللحم:
ملح
فلفل
بهار اللحم أو السبع بهارات حسب الرغبة

طريقة التحضير
- نمزج اللحم مع التوابل جيدًا ونشكله لكرات صغيرة.
في قدر على النار نضيف الزيت ونضيف البصل ونقلبه قليلاًَ ثم نضيف كرات اللحم ونحمرها مع البصل.
- نضيف معجون الطماطم والملح والتوابل ثم نضيف الشعيرية ونقلب المكونات معًا.
- أخيرًا نضيف الماء ونضبط الملوحة حسب الرغبة.
نغطي القدر ونتركه على نار متوسطة لمدة 17 دقيقة بعد الغليان ليصبح قوام الشوربة سميكًا ونقدمها ساخنة.

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