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دجاج بالحمص والهريسة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 نوفمبر 2022, 04:50 مساء
دجاج بالحمص والهريسة
طريقة سهلة لتحضير أفخاذ الدجاج بالحمص والهريسة الحارة (الإنترنت)
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تعرفي معنا إلى طريقة تحضير أفخاذ دجاج بالحمص والهريسة الحارة وأعديها في مطبخك في خطوات سهلة وسريعة، حسب «شملولة».

المكونات
4 أفخاذ دجاج.
نصف كيلو حمص مسلوق.
كوب صلصة طماطم (400 غرام).
نصف لتر شوربة دجاج.
2 عيدان كرات مقطع.
ثمرة باذنجان مقطع مكعبات.
ثمرة فلفل أحمر مقطع.
ثمرة فلفل أصفر مقطع.
4 ملاعق كبيرة هريسة حارة.
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.
3 ملاعق صغيرة ثوم مفروم.
ملعقة صغيرة بابريكا.
ملح.
فلفل أسود مطحون.

طريقة التحضير
- في وعاء كبير على نار هادئة، نضع الزيت حتى يسخن، ثم نضيف إليه الكرات، ونقلبه حتى يذبل.
- نضيف الثوم، ونقلبه حتى يصفر ثم نضع الحمص المسلوق والباذنجان والفلفل الأحمر والأصفر، ونقلبها حتى يتغير لون الخضراوات.
- في وعاء آخر على نار متوسطة، نضع الزيت حتى يسخن، ثم نضع فيه أفخاذ الدجاج.
- نقلب أفخاذ الدجاج حتى تكتسب اللون الذهبي، ثم نرفعها جانبًا ثم نضيف إلى وعاء الخضراوات الهريسة الحارة والصلصة والشوربة ونتبلها بالملح والفلفل الأسود والبابريكا، ونقلبهم جيدًا.
- نضيف إلى نفس الوعاء الدجاج، ونوزع الدجاج بين خليط الحمص بالهريسة، ثم نغطي الوعاء بإحكام، ونتركه على نار هادئة لمدة ساعة وحتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.

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