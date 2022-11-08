دجاج بالحمص والهريسة

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير أفخاذ دجاج بالحمص والهريسة الحارة وأعديها في مطبخك في خطوات سهلة وسريعة، حسب «شملولة».

المكونات

4 أفخاذ دجاج.

نصف كيلو حمص مسلوق.

كوب صلصة طماطم (400 غرام).

نصف لتر شوربة دجاج.

2 عيدان كرات مقطع.

ثمرة باذنجان مقطع مكعبات.

ثمرة فلفل أحمر مقطع.

ثمرة فلفل أصفر مقطع.

4 ملاعق كبيرة هريسة حارة.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

3 ملاعق صغيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملح.

فلفل أسود مطحون.