تارت الفراولة بالكاسترد...

التارت من الحلويات الفرنسية المشهورة نقدم إليك اليوم طريقة تحضيره مع الكاسترد للاستمتاع بمذاقه الشهي، وذلك وفقًا لموقع «فاشون فوكس».
المكونات
كوبان من الدقيق
ملعقتان كبيرتان من السكر البودرة
نصف كوب من الزبد
صفار بيضة واحدة
نصف كوب من الماء البارد
ملعقتان كبيرتان من مربى الفراولة
ملعقة كبيرة من الماء المغلي
كوب من الفراولة المقطعة
بيضة واحدة
صفار بيضتين
نصف كوب من السكر البودرة
ملعقة صغيرة من الفانيليا
ربع كوب من الكاسترد
كوبان من الحليب
نصف كوب من الكريمة
طريقة التحضير
- في البداية حضري عجينة التارت من خلال مزج الطحين مع الزبد والسكر في وعاء متوسط الحجم وتعجن إلى أن تتجانس فيما بينها.
- بعدها أضيفي صفار البيضة، وملعقة واحدة من الماء البارد مع الاستمرار في العجن.
- من ثمَّ افردي العجينة على مكان مسطح واعجنيها قليلاً بيديك، ثم افرديه جيدًا مع الحفاظ على سماكتها، ثم ضعيها في قالب التارت المدهون بالقليل من الزبد والطحين.
- أدخلي القالب إلى الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، واتركيها حتى تنضج.
- في هذه الأثناء حضري الحشوة من خلال خفق البيض مع صفار البيضتين والسكر والفانيليا بواسطة الخلاط الكهربائي.
- أضيفي بعدها الكاسترد والحليب والكريمة واستمري في الخفق إلى أن تتجانس المكونات.
- صبي المزيج في قدر متوسط وضعيه على نار خفيفة إلى أن يغلي ويشتد تمامًا.
- في هذا الوقت اخرجي التارت من الفرن وصبي فوقها الحشوة من الكاسترد، ووزعي أعلاها شرائح الفراولة بطريقة متراصة.
- ادخلي التارت إلى الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل، ثم اخرجيها وتصبح جاهزة للتقديم.
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