تارت الفراولة بالكاسترد

القاهرة - بوابة الوسط

التارت من الحلويات الفرنسية المشهورة نقدم إليك اليوم طريقة تحضيره مع الكاسترد للاستمتاع بمذاقه الشهي، وذلك وفقًا لموقع «فاشون فوكس».

المكونات

كوبان من الدقيق

ملعقتان كبيرتان من السكر البودرة

نصف كوب من الزبد

صفار بيضة واحدة

نصف كوب من الماء البارد

ملعقتان كبيرتان من مربى الفراولة

ملعقة كبيرة من الماء المغلي

كوب من الفراولة المقطعة

بيضة واحدة

صفار بيضتين

نصف كوب من السكر البودرة

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ربع كوب من الكاسترد

كوبان من الحليب

نصف كوب من الكريمة