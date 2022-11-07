أرز بالدجاج ودبس الرمان...

أرز مع الدجاج بدبس الرمان وصفة من المطبخ الكردي تعتبر من الأكلات اللذيذة والشهية جدا سهلة التحضير تعلميها معنا وفقا لموقع «شهية».
المكونات
دجاجة مقطعة 8 قطع 2 كيلو غرام
4 أكواب أرز طويل منقوع ومغسول
4 أكواب ماء ساخن
½ كوب دبس رمان
¼ كوب زيت
2 حبة بصل مقطعة جوانح
2 ملعقة صغيرة ملح
طريقة التحضير
- في وعاء نضع الزيت على نار متوسطة وننتظر حتى يسخن، ثم نضيف قطع الدجاج، ونقلبها لمدة 15 دقيقة حتى تتحمر، ومن ثم نضيف البصل ونترك الدجاج مع البصل على النار لمدة 10 دقائق حتى يأخذ البصل اللون الذهبي الفاتح بعدها نضيف دبس الرمان ونقلبهم ثم الماء الساخن والملح ونتركهم بعد الغليان مدة 10 دقائق.
- نضيف الأرز فوقهم ثم نقلبهم ونتركهم مدة 15 دقيقة حتى يتبخر الماء عندها نحكم إغلاق الغطاء ونتركهم على نار هادئة لمدة 30 دقيقة حتى تمام النضج وتصبح جاهزة للتقديم.
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