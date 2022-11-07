أرز بالدجاج ودبس الرمان

القاهرة - بوابة الوسط

أرز مع الدجاج بدبس الرمان وصفة من المطبخ الكردي تعتبر من الأكلات اللذيذة والشهية جدا سهلة التحضير تعلميها معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

دجاجة مقطعة 8 قطع 2 كيلو غرام

4 أكواب أرز طويل منقوع ومغسول

4 أكواب ماء ساخن

½ كوب دبس رمان

¼ كوب زيت

2 حبة بصل مقطعة جوانح

2 ملعقة صغيرة ملح