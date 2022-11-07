كرنكل كوكيز

القاهرة - بوابة الوسط

حلى الكرنكل كوكيز حلى سريع وسهل التحضير لا يحتاج لوقت كبير في تحضيره حيث يحضر من مكونات متوافرة ويتميز بمذاقه اللذيذ والشهي جدا يقدم مع أي نوع من القهوة. تعرفي على طريقة تحضيره معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

2 كوب دقيق منخول

½ كوب كاكاو خام

3 بيضات بحرارة الغرفة

1.25 كوب سكر

½ كوب زيت نباتي

سكر بودرة

10 غرامات بيكنغ باودر

فانيليا

¼ ملعقة صغيرة: ملح - فانيليا سائلة