كرنكل كوكيز...

حلى الكرنكل كوكيز حلى سريع وسهل التحضير لا يحتاج لوقت كبير في تحضيره حيث يحضر من مكونات متوافرة ويتميز بمذاقه اللذيذ والشهي جدا يقدم مع أي نوع من القهوة. تعرفي على طريقة تحضيره معنا وفقا لموقع «شهية».
المكونات
2 كوب دقيق منخول
½ كوب كاكاو خام
3 بيضات بحرارة الغرفة
1.25 كوب سكر
½ كوب زيت نباتي
سكر بودرة
10 غرامات بيكنغ باودر
فانيليا
¼ ملعقة صغيرة: ملح - فانيليا سائلة
طريقة التحضير
- نضع الدقيق في وعاء ونضف فوقه الكاكاو والبيكنغ باودر والفانيليا، ونحرك جيدا حتى تتداخل المكونات الجافة معا.
- في وعاء آخر نضع البيض والفانيليا السائلة والسكر، ونخلط جيدا بالخفاقة الكهربائية لمدة 2 دقيقة، ثم نضيف الزيت النباتي ونستمر في الخفق لمدة 5 دقائق، ثم نبدأ بإضافة المكونات الجافة بالتدريج مع استمرار الخفق حتى نحصل على عجينة متماسكة ومتجانسة.
- نقوم بتشكيل كرات صغيرة متساوية في الحجم، حيث إن هذه الكمية كافية لتشكيل 12 كرة، ثم نقوم بغمسها بالسكر الناعم ونصفها في صينية مغلفة بورق الزبدة مع ترك مسافة كافية فيما بينها، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة حتى تمام النضج، ونتركها جانبا حتى تبرد قليلا وتصبح جاهزة للتقديم.
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