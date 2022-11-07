سمك السلمون المقلي...

يعد السلمون من الأكلات البحرية ذات قيمة غذائية وصحية عالية، وفوائد لا تعد ولا تحصى، فهو يحتوي على الأحماض الدهنية وأوميغا 3 ويساعد على تقوية العظام، كما أنه مصدر ممتاز لفيتامين «د».
تعرفي معنا إلى طريقة تحضير السلمون المقلي وأعديه بنفسك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
كيلو من سمك السلمون مع ضرورة الاحتفاظ بالجلد
ملعقتان كبيرتان سمن أو زيت نباتي حسب الرغبة
ليمونة
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
شرائح ليمون للتزيين
فص ثوم مفروم
ملعقة صغيرة بابريكا
ملعقة كبيرة صويا الصوص
طريقة التحضير
- في وعاء عميق اخلطي جميع التوابل والثوم مع صويا الصوص والليمون، وتوضع السلمون في التتبيلة واتركيها في الثلاجة لمدة ساعة.
- بعد مرور ساعة أخرجي السلمون من الثلاجة، وأذيبي السمن أو الزيت في مقلاة، وضعي السلمون بها مع ضرورة جعل الجلد ملاصق للمقلاة حتى تكتسب لونا ذهبيا.
- قلبي قطعة السمون على جميع الجهات حتى تطهى جيدا وتصبح جاهزة للتقديم.
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