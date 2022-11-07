سمك السلمون المقلي

القاهرة - بوابة الوسط

يعد السلمون من الأكلات البحرية ذات قيمة غذائية وصحية عالية، وفوائد لا تعد ولا تحصى، فهو يحتوي على الأحماض الدهنية وأوميغا 3 ويساعد على تقوية العظام، كما أنه مصدر ممتاز لفيتامين «د».

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير السلمون المقلي وأعديه بنفسك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كيلو من سمك السلمون مع ضرورة الاحتفاظ بالجلد

ملعقتان كبيرتان سمن أو زيت نباتي حسب الرغبة

ليمونة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

شرائح ليمون للتزيين

فص ثوم مفروم

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة كبيرة صويا الصوص