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مهلبية بالنسكافيه

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 نوفمبر 2022, 12:40 مساء
مهلبية بالنسكافيه
مهلبية بالنسكافيه شهية في خطوات سهلة وسريعة (الإنترنت)
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مهلبية النسكافيه وصفة مميزة جدا سهلة التحضير من ثلاثة مكونات فقط، فهي سريعة لا تحتاج لوقت كبير في تحضيرها تعلميها معنا وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات
500 مل حليب كامل الدسم
3 ملاعق كبيرة نشاء الذرة
2 ملعقة كبيرة سكر
قهوة فورية أو نسكافيه
100مل ماء ساخن
لتزيين الوجه:
2 ملعقة كبيرة قهوة فورية أو نسكافيه
2 ملعقة كبيرة سكر
50 مل ماء ساخن
ملعقة صغيرة مسحوق القهوة

طريقة التحضير
- نضع في وعاء وعلى نار متوسطة الحليب ونضيف السكر والنشاء نحرك جيدا ثم في وعاء آخر نضع النسكافيه والماء الساخن ونحرك جيدا، ثم نضيف خليط الماء والنسكافيه فوق الحليب ونحرك ونستمر في التحريك لمدة 5 دقائق بعد الغليان حتى يثقل القوام.
- نجهز أكواب التقديم ونضع قطعة بسكويت في كل كوب ونسكب فوقه الخليط المحضر ثم نتركه يبرد قليلا ومن ثم ندخله الثلاجة حتى يبرد تماما.
- في هذه الأثناء نقوم بتحضير زينة الوجه حيث نضع في الخفاقة الكهربائية الماء الساخن 50 مل ونضيف فوقه السكر والنسكافيه ونستمر بالخفق مدة 5 دقائق حتى نحصل على خليط ذو قوام كريمي ثم نفرغه في كيس الحلواني ونخرج أكواب المهلبية من الثلاجة ونزين الوجه بالخليط المحضر ونرش فوقه مسحوق القهوة وبذلك تكون مهلبية النسكافيه جاهزة للتقديم.
 

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