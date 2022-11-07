مهلبية بالنسكافيه

القاهرة - بوابة الوسط

مهلبية النسكافيه وصفة مميزة جدا سهلة التحضير من ثلاثة مكونات فقط، فهي سريعة لا تحتاج لوقت كبير في تحضيرها تعلميها معنا وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

500 مل حليب كامل الدسم

3 ملاعق كبيرة نشاء الذرة

2 ملعقة كبيرة سكر

قهوة فورية أو نسكافيه

100مل ماء ساخن

لتزيين الوجه:

2 ملعقة كبيرة قهوة فورية أو نسكافيه

2 ملعقة كبيرة سكر

50 مل ماء ساخن

ملعقة صغيرة مسحوق القهوة