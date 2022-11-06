تندر دجاج بالفرن...

تندر الدجاج المقرمش من الوصفات اللذيذة والسريعة التي يفضلها الكبار والصغار وما يميز وصفتنا أنها صحية لأنها مشوية بالفرن من دون قلي، وقرمشتها لا تقاوم.
تعرفي إلى طريقة تحضير تندر الدجاج المقرمش معنا، وأعديها بنفسك وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
نصف كيلو صدر دجاج مقطع شرائح.
خل وليمون لنقع الدجاج.
كوب حليب.
5 أكياس شيبس دوريتوس الحار.
ملعقة من كل نوع توابل: ملح وبابريكا وزنجبيل بودرة وبصل وثوم بودرة وكاري وفلفل.
طريقة التحضير
- ننظف الدجاج ونفركه بالخل والليمون جيدا من جميع الجهات.
- نضع الدجاج في وعاء وفوقهم الملح والبابريكا والزنجبيل والبصل والثوم البودرة والكاري والفلفل والحليب.
- خلط المكونات مع بعض جيدا ونغطيهم ونتركهم لساعتين حتى يمتص الدجاج النكهات.
- في وعاء نفتت الشيبس باليدين ونضعه جانبا.
- بعد مضي الوقت على الدجاج نخرجهم من الخليط ونغمسهم بالشيبس المطحون.
- نرتب شرائح الدجاج في صينية على ورق زبدة ومن ثم ندخلهم الفرن على درجة حرارة 180 لينضج الدجاج على مهل.
- بعدها نشغل الفرن من الأعلى ليتحمّر قليلا وبهذه الطريقة انتهت وصفتنا.
- تقدم في طبق التقديم بجانب بطاطا مقلية وأي نوع من الصوصات المفضلة.
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