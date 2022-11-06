فتة ريش

القاهرة - بوابة الوسط

فتة الريش من الوجبات الشهية المتكاملة ويقبل عليها الجميع، لهذا نقدم إليك طريقة سهلة لتحضيرها والاستمتاع بمذاقها الشهي، وفق صفحة الشيف شربيني في «فيسبوك».

المكونات

كيلوغرام لحم ريش ضأن

أربعة أرغفة خبز.

كوبا أرز.

أربعة فصوص ثوم.

بصلة.

ملعقة زبد.

طماطم.

أعشاب.

ملح وفلفل وكمون وبهارات

خل.

مكعب مرق.

جزر.

كرفس.