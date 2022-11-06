حساء طماطم بالكريمة

القاهرة - بوابة الوسط

إليك طريقة عمل حساء الطماطم بالكريمة الشهي والصحي، الذي يعطي إحساسًا بالدفء.. تعرفي معنا إلى الخطوات وفقًا لموقع «سوبر ماما».

المكونات

2 ثمرة بصل.

2 ثمرة فلفل رومي.

كيلو طماطم.

4 فصوص ثوم.

روزماري.

فنجان زيت زيتون.

رشة ملح.

2 كوب مرقة.

كوب كريمة