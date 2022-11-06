حساء طماطم بالكريمة...

إليك طريقة عمل حساء الطماطم بالكريمة الشهي والصحي، الذي يعطي إحساسًا بالدفء.. تعرفي معنا إلى الخطوات وفقًا لموقع «سوبر ماما».
المكونات
2 ثمرة بصل.
2 ثمرة فلفل رومي.
كيلو طماطم.
4 فصوص ثوم.
روزماري.
فنجان زيت زيتون.
رشة ملح.
2 كوب مرقة.
كوب كريمة
طريقة التحضير
- في صينية فرن، ضعي ورقة زبدة وعليها المكونات التالية: الطماطم والبصل والفلفل الرومي والثوم والروزماري، ثم صبي فوقها زيت الزيتون، ووزعي رشة ملح.
- ضعي الصينية في الفرن لمدة 10 دقائق على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- قشري الطماطم بعد إخراج الصينية من الفرن وانقلي كل المكونات في حلة عميقة وضعي عليها المرقة.
استخدمي الهاند بليندر في مزج المكونات ثم أضيفي رشة ملح والكريمة واتركيها تغلي دقيقتين، وتصبح جاهزة للتقديم.
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