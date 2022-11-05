حضري العصير الملون

القاهرة - بوابة الوسط

حضري العصير الملون، والذي نقدمه لك بالخطوات لتستمتعي بمذاقه الشهي مع أسرتك، حسب «شملولة».

المقادير

4 موز قطع صغيرة

2 كوب من عصير البرتقال المُجمد

1/2 كوب من الأناناس (قطع صغيرة)

1 كوب من الماء البارد

1 معلقة كبيرة من عصير الليمون

1/2 2 معلقة كبيرة من الشربات (قطر)

للتزيين: حلقات من الليمون والفراولة، توت، وقطع تفاح.