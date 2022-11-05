حضري العصير الملون، والذي نقدمه لك بالخطوات لتستمتعي بمذاقه الشهي مع أسرتك، حسب «شملولة».
المقادير
4 موز قطع صغيرة
2 كوب من عصير البرتقال المُجمد
1/2 كوب من الأناناس (قطع صغيرة)
1 كوب من الماء البارد
1 معلقة كبيرة من عصير الليمون
1/2 2 معلقة كبيرة من الشربات (قطر)
للتزيين: حلقات من الليمون والفراولة، توت، وقطع تفاح.
الطريقة
تُخفق قطع الموز مع 4/1 كوب من عصير البرتقال في خلاط كهربائي ثم تحفظ جانبا.
تُخفق قطع الأناناس مع 4/1 كوب من عصير البرتقال في نفس الخلاط.
يُضاف خليط الأناناس إلى خليط الموز.
يُخلط الماء وعصير البرتقال والليمون والشربات مع مزيج الأناناس والموز جيدًا، وُيحفظ في الثلاجة (لا يجب حفظه أكثر من ساعة حتى لا يتغير لونه)
يُصب العصير في وعاء عميق، وتزين بأنواع الفاكهة المختلفة.. وصحتين.
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