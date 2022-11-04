دجاج مع بطاطا بالفرن

القاهرة - بوابة الوسط

يحفل المطبخ السوري بالكثير من الوصفات اللذيذة، نقدم لك اليوم وصفة دجاج مع بطاطا بالفرن، وفق «أطيب طبخة».

المكوّنات

6 ملاعق كبيرة ثوم مفروم

بابريكا

ملح

ملعقة صغيرة زنجبيل

رشة فلفل أسود

6 ملاعق كبيرة زيت زيتون

كوب لبن زبادي

كيلوغرامان من أفخاذ دجاج

5 بطاطا

ربع كوبعصير ليمون حامض

كزبرة يابسة