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دجاج مع بطاطا بالفرن

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 نوفمبر 2022, 12:00 مساء
دجاج مع بطاطا بالفرن
وصفة دجاج مع بطاطا بالفرن على الطريقة السورية (الإنترنت)
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يحفل المطبخ السوري بالكثير من الوصفات اللذيذة، نقدم لك اليوم وصفة دجاج مع بطاطا بالفرن، وفق «أطيب طبخة».

المكوّنات
6 ملاعق كبيرة ثوم مفروم
بابريكا
ملح
ملعقة صغيرة زنجبيل
رشة فلفل أسود
6 ملاعق كبيرة زيت زيتون
كوب لبن زبادي
كيلوغرامان من أفخاذ دجاج
5 بطاطا
ربع كوبعصير ليمون حامض
كزبرة يابسة

طريقة التحضير
في وعاء، نضع الثوم، اللبن، عصير الليمون والزيت وننكه بالملح، البابريكا، الزنجبيل، الفلفل الأسود والكزبرة ثم نضيف الدجاج ونقلب المكونات.
نغطي الوعاء وندخله إلى الثلاجة لحوالي 3 ساعات.
نصف الدجاج والبطاطا في صينية فرن وندخلها إلى فرن محمى على حرارة 200 درجة مئوية لحوالي 45 دقيقة.

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