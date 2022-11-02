أرز معمر بالكفتة

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير أرز معمر شهي مع الكفتة وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

كوب أرز

2 كوب حليب

1/2 كيلو لحمة مفرومة

2 ملعقة معجون طماطم

كوب قشدة

ملح و فلفل

حبهان (هيل) مطحون

خل

زيت