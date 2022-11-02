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أرز معمر بالكفتة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 نوفمبر 2022, 03:07 مساء
أرز معمر بالكفتة
أرز معمر شهي مع الكفتة في مطبخك بسهولة (الإنترنت)
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تعرفي معنا على طريقة تحضير أرز معمر شهي مع الكفتة وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات
كوب أرز
2 كوب حليب
1/2 كيلو لحمة مفرومة
2 ملعقة معجون طماطم
كوب قشدة
ملح و فلفل
حبهان (هيل) مطحون
خل
زيت

طريقة التحضير
- يغسل الأرز ويُنقع في الماء لمدة 15 دقيقة ويتم إحضار طاجن مناسب تشكل الكفتة على شكل كرات متوسطة الحجم.
- في مقلاة يتم تسخين الزيت وتشوح الكفتة، ثم يضاف إليها الخل ومعجون الطماطم والهيل والملح والفلفل ويدعك الخليط ليكون به صلصة خفيفة ويتم تصفية الأرز وتوضع ثلث كميته في الطاجن.
- توضع الكفتة مع صلصتها الخفيفة ثم بقية الأرز لتغطى الكفتة ثم يضاف الحليب والمرق.
- وزعي القشدة ولا تقلبي ثم يغطى الطاجن ويوضع في الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة ساعة إلى أن ينضج الأرز، وافتحي الغطاء ويترك لمدة 10 دقائق ليصبح ذهبي اللون ويصبح جاهزا للتقديم.
 

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