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نوبة قلبية تنهي حياة مؤلفة الطهي «جولي باول»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 نوفمبر 2022, 01:49 مساء
نوبة قلبية تنهي حياة مؤلفة الطهي «جولي باول»
صورة التقطت في أغسطس 2009 لجولي باول خلال العرض الأول لفيلم «جولي أند جوليا» (أ ف ب)
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أودت نوبة قلبية، بحسب جريدة «نيويورك تايمز» الثلاثاء، بحياة جولي باول، وهي كاتبة أميركية تبلغ التاسعة والأربعين اكتسبت شهرة عالمية بفضل مدونتها عن الطبخ وكتابها المستوحيين من كتاب عن المطبخ الفرنسي للشيف جوليا تشايلد حقق مبيعات كبيرة في ستينيات القرن العشرين.

ونقلت الجريدة عن زوج باول أنها توفيت في 26 أكتوبر في منزلها بولاية نيويورك وذلك نقلا عن وكالة «فرانس برس».

وكانت باول التي وُلدت ونشأت في أوستن بولاية تكساس عملت بداية في إدارة بلدية نيويورك، قبل أن تطلق مدونة حولتها العام 2005 كتابا حظي بنجاح واسع بعنوان «جولي وجوليا: 365 يوما، 524 وصفة، مطبخ شقة صغير واحد» (Julie and Julia: 365 Days, 524 Recipes, 1 Tiny Apartment Kitchen).

واعتمدت جولي باول نبرة فكاهية في التعليق على وصفات الطاهية الأميركية الشهيرة ومقدمة البرامج التلفزيونية جوليا تشايلد (1912-2004) التي أصدرت العام 1961 كتاب «إتقان فن الطبخ الفرنسي» (Mastering the Art of French Cooking) الذي كان يهدف إلى تعريف النساء الأميركيات بالمطبخ الفرنسي، ولقي إقبالا واسعا جدا.

وفي 2009 اقتُبس فيلم «جولي أند جوليا» للمخرجة نورا إيفرون مباشرة من كتاب جولي باول والسيرة الذاتية لجوليا تشايلد («حياتي في فرنسا»)، وتولت فيه الممثلة إيمي آدامز دور جولي باول في حين أدت ميريل ستريب دور جوليا تشايلد.

وألهمت مسيرة جولي باول التي توفيت الأربعاء العشرات من مدونات الطاهيات الأميركيات والكاتبات في هذا المجال كدوري غرينسبان وإينا غارتن وديب بيرلمان وأليسون رومان والفرنسية كلوتيلد دوسولييه.
 

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