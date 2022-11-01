مربى الفراولة من صنع يديكِ

القاهرة - بوابة الوسط

حضري مربى الفراولة في المنزل بكل سهولة كالمحترفات وقدميها لأطفالك على الفطور، وفقا لطريقة «شملولة».

المكونات

كيلو فراولة.

3 أكواب سكر أبيض.

ملعقة صغيرة زبد.

ملعقة صغيرة ملح ليمون.