مربى الفراولة من صنع يديكِ...

حضري مربى الفراولة في المنزل بكل سهولة كالمحترفات وقدميها لأطفالك على الفطور، وفقا لطريقة «شملولة».
المكونات
كيلو فراولة.
3 أكواب سكر أبيض.
ملعقة صغيرة زبد.
ملعقة صغيرة ملح ليمون.
طريقة التحضير
- نغسل حبات الفراولة بالماء الجاري ثم نصفيها جيدا.
- نقطع حبات الفراولة لمكعبات صغيرة ونضعها في وعاء كبير مع السكر ونقلبهم بشكل جيد ونغطي الوعاء ونتركه في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.
- نضع الوعاء كما هو على نار متوسطة ونقلب حتى يصل إلى مرحلة الغليان، ثم نخفض الحرارة مع التقليب وإزالة الرغاوي والفقاعات الموجودة على الوجه من حين لآخر.
- نضيف الزبد وملح الليمون بعد ثلث ساعة ونطفئ النار عندما تبدأ مربى الفراولة يثقل قوامها قليلا ثم نترك مربى الفراولة حتى تبرد تمامًا ثم نضعها في برطمانات التخزين ونضعها في الثلاجة لحين الاستخدام.
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