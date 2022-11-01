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بط بحشوة الفريك والزبد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 نوفمبر 2022, 02:53 مساء
بط بحشوة الفريك والزبد
بط محشي بالفريك الشهي بالخطوات البسيطة (الإنترنت)
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تعرفي على أسهل طريقة لتحضير بط محشي بالفريك الشهي بالخطوات البسيطة، بمكوناته الأصلية ومقاديره السليمة لتحصلي على أفضل النتائج عند تحضيره. تعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
بطة متوسطة الحجم.
بصلة مقطعة قطع صغيرة جدا.
3 بصلات مقطعة إلى شرائح.
حبة طماطم مبشورة.
ملعقة كبيرة زبد.
ملعقتان كبيرتان زيت.
نصف كيلو فريك.
بهارات دجاج.
ملح وفلفل أسود.
ورق لاورا.

طريقة التحضير
- أحضري الفريك واِغسليه، ثم انقعيه في المياه لمدة ساعة، ثم أحضري مصفاة وضعيها به حتى يصفى.
- سخني الزبد والزيت في إناء متوسط فوق نار متوسطة وأضيفي إليهما الفريك وقلبيها معًا حتى تصفر، ثم أضيفي الطماطم المبشورة والبصل والملح والفلفل وشوحيها على النار لمدة 10 دقائق على نار هادئة.
- أحضري البطة واغسليها جيدا بالملح والدقيق والليمون، ثم اغسليها بالمياه.
- احشي البطة بخلطة الفريك، ثم أحضري صينية فرن، وضعي بها شرائح البصل وورق اللاورا والملح والفلفل.
- ثم ضعي فوقها البطة ورشي الملح والفلفل وبهارات الدجاج وكوبا كبيرا من المياه، وغطيها بورق ألمونيوم ثم ضعيه في الصينية.
- سخني الفرن على حرارة 220 درجة مئوية ثم ضعي صينية البطة، وبعد ساعة أخرجيها من الفرن ثم انزعي من عليها ورق الألمونيوم وأدخليها الفرن مرة أخرى، واتركيها حتى تمام التسوية والاحمرار.
- أخرجيها من الفرن وضعيها في طبق التقديم وزينيها بالمعدنوس.

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