بط بحشوة الفريك والزبد

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي على أسهل طريقة لتحضير بط محشي بالفريك الشهي بالخطوات البسيطة، بمكوناته الأصلية ومقاديره السليمة لتحصلي على أفضل النتائج عند تحضيره. تعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

بطة متوسطة الحجم.

بصلة مقطعة قطع صغيرة جدا.

3 بصلات مقطعة إلى شرائح.

حبة طماطم مبشورة.

ملعقة كبيرة زبد.

ملعقتان كبيرتان زيت.

نصف كيلو فريك.

بهارات دجاج.

ملح وفلفل أسود.

ورق لاورا.