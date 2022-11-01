خبز الشوفان مع الخميرة الفورية

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكِ طريقة تحضير خبز الشوفان بالخميرة الفورية والدقيق الأسمر، لتعديه في مطبخكِ وتستمتعين بمذاقه الشهي وسعراته الحرارية القليلة، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

3 أكواب دقيق أسمر.

كوب دقيق شوفان.

2 كوب ماء دافئ.

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة سكر.