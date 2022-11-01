Atwasat

خبز الشوفان مع الخميرة الفورية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 نوفمبر 2022, 12:36 مساء
خبز الشوفان مع الخميرة الفورية
طريقة تحضير خبز الشوفان بالخميرة الفورية والدقيق الأسمر (الإنترنت)
alwasat radio

نقدم إليكِ طريقة تحضير خبز الشوفان بالخميرة الفورية والدقيق الأسمر، لتعديه في مطبخكِ وتستمتعين بمذاقه الشهي وسعراته الحرارية القليلة، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
3 أكواب دقيق أسمر.
كوب دقيق شوفان.
2 كوب ماء دافئ.
2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.
ملعقة صغيرة ملح.
ملعقة صغيرة سكر.

طريقة التحضير
- في وعاء عميق ضعي كلًّا من الدقيق الأسمر، والملح، ودقيق الشوفان واخلطيها جيدًا.
- أضيفي للخليط السابق الخميرة بعد إذابتها في ماء دافئ.
- قومي بعجن الخليط السابق جيدا، مع إضافة الماء الدافئ تدريجيًّا.
- استمري في العجن، حتى تحصلي على خليط متجانس.
- اتركي العجين في الوعاء وقومي بتغطيته بقماشة كبيره واتركيه في مكان دافئ.
- بعد أن يتضاعف حجم العجين، ابدئي بتقسيمه إلى كرات صغيرة.
- اُفردي كل كرة على سطح أملس ومسطح بعد رشه بالدقيق.
- اِضغطي على كل قطعة عجينًا حتى تحصلي على شكل رغيف دائري.
- ضعي قطع العجين بعد فردها في صينية مناسبة.
- لا تنسي وضع أوراق الزبدة في الصينية، قبل وضع الأرغفة.
- ثم ضعيها في الفرن على درجة حرارة متوسطة واتركيه حتى ينضج.
- أخرجي أرغفة الخبز من الفرن واتركيها تبرد قليلا وتصبح جاهزة للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غدا.. ثلاثي الكرة الليبية يواصلون مشوارهم بـ«الكونفدرالية»

غدا.. ثلاثي الكرة الليبية يواصلون مشوارهم بـ«الكونفدرالية»
البنك الدولي: 35% زيادة في أسعار الخبز.. والكسكس يقفز بنسبة 80%

البنك الدولي: 35% زيادة في أسعار الخبز.. والكسكس يقفز بنسبة 80%
قمة «لم الشمل» تجمع القادة العرب للمرة الأولى منذ 3 سنوات.. فهل تأتي بجديد؟

قمة «لم الشمل» تجمع القادة العرب للمرة الأولى منذ 3 سنوات.. فهل تأتي بجديد؟
ندوة حول الأديب سعيد خيرالله بمعرض جامعة طبرق للكتاب

ندوة حول الأديب سعيد خيرالله بمعرض جامعة طبرق للكتاب
سابقة تاريخية.. تايلور سويفت تكتسح كامل تصنيف «بيلبورد»

سابقة تاريخية.. تايلور سويفت تكتسح كامل تصنيف «بيلبورد»
لبنان يدخل مرحلة فراغ رئاسي مع انتهاء ولاية ميشال عون

لبنان يدخل مرحلة فراغ رئاسي مع انتهاء ولاية ميشال عون
منتخب الناشئين يواجه نظيره المصري في انطلاق تصفيات بطولة شمال أفريقيا

منتخب الناشئين يواجه نظيره المصري في انطلاق تصفيات بطولة شمال أفريقيا
كاركاتير خيري - ترامب يهنئ ماسك بعد استحواذه على تويتر

كاركاتير خيري - ترامب يهنئ ماسك بعد استحواذه على تويتر
واشنطن نتشر 6 قاذفات نووية «بي-52» في أستراليا في استعراض للقوة أمام بكين

واشنطن نتشر 6 قاذفات نووية «بي-52» في أستراليا في استعراض للقوة أمام بكين
أوردمان: استمعت لقصص نجاح رائعة للشباب الليبي خلال زيارة طرابلس

أوردمان: استمعت لقصص نجاح رائعة للشباب الليبي خلال زيارة طرابلس
استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية رغم الاعتراض الروسي.. وتركيا تتوسط لحل الأزمة

استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية رغم الاعتراض الروسي.. وتركيا تتوسط لحل الأزمة
240 مقاتلة و1600 طلعة جوية.. أضخم تدريبات جوية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

240 مقاتلة و1600 طلعة جوية.. أضخم تدريبات جوية بين الولايات المتحدة وكوريا ...
العثور على كاميرات مستكشف في كندا بعد 85 عاماً من رحلته

العثور على كاميرات مستكشف في كندا بعد 85 عاماً من رحلته
عجز 40 مليون وظيفة بدوام كامل.. تحذير أممي من تراجع «حاد» لسوق العمل عالميا

عجز 40 مليون وظيفة بدوام كامل.. تحذير أممي من تراجع «حاد» لسوق العمل عالميا
سكبوا «البنزين على الوجه واليدين».. منظمة حقوقية تتهم القوات السورية بتعمد حرق جثث القتلى لطمس هوياتهم

سكبوا «البنزين على الوجه واليدين».. منظمة حقوقية تتهم القوات السورية بتعمد حرق ...
كشف ملابسات جريمة قتل وقعت منذ 3 أعوام

كشف ملابسات جريمة قتل وقعت منذ 3 أعوام
36 مليون دولار تعويضا عن السجن ظلما بتهمة اغتيال مالكولم إكس

36 مليون دولار تعويضا عن السجن ظلما بتهمة اغتيال مالكولم إكس
بالفيديو: كل ما تريدين معرفته عن «السيليكون» للشعر

بالفيديو: كل ما تريدين معرفته عن «السيليكون» للشعر
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
جلاش بكبد الدجاج
جلاش بكبد الدجاج
قرنبيط بالجبن
قرنبيط بالجبن
دجاج بالكريمة والبيستو
دجاج بالكريمة والبيستو
سلطة التفاح الأخضر والخس
سلطة التفاح الأخضر والخس
بقلاوة بالفستق والصنوبر
بقلاوة بالفستق والصنوبر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ملفوف بالنعناع من المطبخ اللبناني
ملفوف بالنعناع من المطبخ اللبناني...
تشيز كيك كريمي في 10 دقائق
تشيز كيك كريمي في 10 دقائق...
خبز صحي بدقيق اللوز
خبز صحي بدقيق اللوز...
لازانيا لحم بالموتزاريلا
لازانيا لحم بالموتزاريلا...
كيك الزنجبيل في خطوات بسيطة
كيك الزنجبيل في خطوات بسيطة...
المزيد
خبز الشوفان مع الخميرة الفورية
خبز الشوفان مع الخميرة الفورية...
نجرسكو بالمشروم والزيتون
نجرسكو بالمشروم والزيتون...
بريوش لحم من المطبخ التركي
بريوش لحم من المطبخ التركي...
بقلاوة بالفستق والصنوبر
بقلاوة بالفستق والصنوبر...
سلطة التفاح الأخضر والخس
سلطة التفاح الأخضر والخس...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط