نجرسكو بالمشروم والزيتون

القاهرة - بوابة الوسط

النجرسكو طبق من المطبخ الإيطالي مكون من المعكرونة والبشاميل مع حشوة رائعة من الدجاج والفطر والفلفل الملون والزيتون.

تعلمي طريقة تحضير النجرسكو معنا في خطوات سهلة وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

½ كيلو معكرونة مسلوقة

2 صدر دجاج شرائح

ملعقتان زيت طعام

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة فلفل أسود

½ ملعقة السبع بهارات

بصلة مفرومة جوانح

3 فص ثوم مقطع

حبة فلفل أحمر وأخضر وأصفر

فطر

زيتون

جبنة موتزاريلا

جبنة شيدر

لتحضير البشاميل:

4 ملاعق زبدة

ملعقة زيت

4 ملاعق دقيق

1 و ½ ليتر حليب

ملعقة جبنة كريمية

ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أبيض

مكعب مرق دجاج