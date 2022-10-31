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نجرسكو بالمشروم والزيتون

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 أكتوبر 2022, 04:00 مساء
نجرسكو بالمشروم والزيتون
طريقة سهلة وسريعة لتحضير النجرسكو الإيطالية (الإنترنت)
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النجرسكو طبق من المطبخ الإيطالي مكون من المعكرونة والبشاميل مع حشوة رائعة من الدجاج والفطر والفلفل الملون والزيتون.
تعلمي طريقة تحضير النجرسكو معنا في خطوات سهلة وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات
½ كيلو معكرونة مسلوقة
2 صدر دجاج شرائح
ملعقتان زيت طعام
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة بابريكا
½ ملعقة فلفل أسود
½ ملعقة السبع بهارات
بصلة مفرومة جوانح
3 فص ثوم مقطع
حبة فلفل أحمر وأخضر وأصفر
فطر
زيتون
جبنة موتزاريلا
جبنة شيدر
لتحضير البشاميل:
4 ملاعق زبدة
ملعقة زيت
4 ملاعق دقيق
1 و ½ ليتر حليب
ملعقة جبنة كريمية
ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة فلفل أبيض
مكعب مرق دجاج

طريقة التحضير
- اسلقي المعكرونة في ماء مغلي مع رشة من الملح وملعقة زيت حوالي 6 دقائق حتى تصبح نصف ناضجة، ثم ضعيها في مصفاه حتى تنتهي من باقي الخطوات.
- اغسلي صدور الدجاج جيدا، ثم صفيهم من الماء وقطعيهم مكعبات صغيرة.
- ضعي الزيت في إناء على النار حتى يسخن تماما، ثم ضعي قطع الفراخ وشوحيها حتى يتغير لونها.
- ضعي البهارات و البابريكا ونصف ملعقة من الفلفل الأسود وقلبيهم مع الفراخ واتركيها على النار حتى تنضج.
- ضعي المشروم مع الدجاج حتى يذبل قليلا، ثم ضعي الزيتون والفلفل ونصف ملعقة صغيرة من الملح وقلبيهم جيدا، ثم ارفعيهم من على النار.
طريقة عمل صوص النجرسكو
- ضعي الزبدة والدقيق في إناء على النار واستمري في تقليبهم حتى تذوب الزبدة و يتحول الخليط إلى اللون الفاتح.
- صبي الحليب على الدقيق بالتدريج مع التقليب المستمر حتى لا يحدث تكتلات.
- ضعي ملعقة من كل من الملح و الفلفل الأسود وقلبيهم مع الصوص.
- ضيفي الكريمة والجبنة الكريمي وقلبي الصوص جيدا، ثم ارفعيه من على النار وشغلي الفرن حتى يسخن على درجة حرارة 200 مئوية وضعي الفراخ على المعكرونة مع كوب من صوص النجرسكو ونصف كمية الجبنة الموتزاريلا و الشيدر وقلبيهم جيدا.
- ضعي حوالي كوب من الصوص في صينية فرن ووزعيها ثم ضعي خليط المكرونة بالفراخ.
- صبي باقي كمية الصوص على وجه المعكرونة ثم وزعي باقي كمية الجبنة الشيدر والموتزاريلا.
- ضعي صينية النجرسكو بالفراخ في الفرن على الرف الأوسط حتى تذوب الجبنة ويصبح الوجه ذهبي اللون وتصبح جاهزة للاستخدام.
 

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