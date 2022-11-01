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بريوش لحم من المطبخ التركي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 نوفمبر 2022, 10:05 صباحا
بريوش لحم من المطبخ التركي
بريوش باللحم من الوصفات المميزة والشهيرة في المطبخ التركي (الإنترنت)
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بريوش باللحم من الوصفات المميزة والشهيرة في المطبخ التركي ذات طعم لذيذ ورائع جدا، طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة تقدم في المناسبات والعزومات والأعياد، تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
لتحضير العجينة :
6 أكواب دقيق
كوب حليب
2 بيضة
3 ملاعق كبيرة زبدة المسيحة
2 معلقة كبيرة خميرة جافة
ملعقة صغيرة: سكر - ملح
لتحضير الحشوة:
2/1 كيلو لحم مفروم ناعم
بصلة متوسطة مفرومة ناعمة
2 فص ثوم مهروس
2 ملعقة كبيرة سمنة أو زيت نباتي
2/1 ملعقة صغيرة: فلفل أسود - ملح - السبع بهارات
للوجه:
بيضة
2 ملعقة كبيرة حليب بارد

طريقة التحضير
- لتحضير الحشوة نضع في وعاء الزيت أو السمنة على نار متوسطة ونضيف البصل والثوم نقلب لمدة 5 دقائق، ثم نضيف اللحم والملح والفلفل والسبع بهارات ونستمر في التقليب لمدة 10 دقائق حتى تمام النضج ونترك الوعاء جانبا.
- لتحضير العجينة نضع في وعاء عميق الدقيق ونخلطه مع الخميرة والسكر وفي وعاء آخر نخلط الحليب الدافئ والزبدة المسيحة وبيضتين مخفوقتين، ثم نضيف الخليط إلى الطحين نخلط جيداً ومن ثم نضيف الملح ونعجن بالعجانة الكهربائية حتى نحصل على عجينة متجانسة ولينة.
- نقسم العجين إلى 14 كرة، نغطيها ونتركها في مكان دافئ لمدة 30 دقيقة حتى تتختمر وتتضاعف حجمها.
- نقسم كل كرة لقسمين ونشكل كل قسم على شكل حبل، ثم نلف الحبلين حول بمضهما ثم نقوم بتشكيلهما معا على هيئة دائرة عن طريق لفهما بشكل حلزوني.
- في صينية فرن مغطاة بورق الزبدة مدهون بالزبدة نضع الأقراص المتشكلة مع ترك مسافات بينها ثم نقوم بضغط العجين في منتصف كل دائرة لنتمكن من وضع الحشوة وبعد الانتهاء من توزيع اللحم المعصج على كل القطع نخلط الحليب البارد والبيضة جيدا، وندهن بها أطراف العجين بفرشاة.
- ندخل الصينية إلى فرن درجة حرارته 180 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة حتى ينضج العجين وتأخذ أطرافه اللون الذهبي وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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