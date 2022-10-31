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بقلاوة بالفستق والصنوبر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 أكتوبر 2022, 01:57 مساء
بقلاوة بالفستق والصنوبر
طريقة سهلة وسريعة لتحضير البقلاوة بالمكسرات (الإنترنت)
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البقلاوة من الحلوى الشهية الذي يقبل عليها الجميع ويمكن تقديمها في المناسبات، أعديها في مطبخك في خطوات بسيطة وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات
باكت عجينة بقلاوة
مكعبات زبدة
مكسرات (فستق/ صنوبر/ عين جمل)
2 كوب ماء
4 أكواب سكر
ملعقة عصير ليمون كبيرة

طريقة التحضير
- قومي بوضع أوراق البقلاوة بصينية بعد دهنها بالزبد وادهني أيضا أوراق البقلاوة بالزبد ثم رشي المكسرات بعد طحنها قليلا، ثم نضع فوقها ورقة بقلاوة كطبقة ثانية ودهنها بالزبد ورشي الفستق والصنوبر وبقية المكسرات، ثم ضعي فوقها كطبقة ثالثة وهكذا نستمر حسب اختياراتك لعدد الطبقات.
- بعد حشو أوراق البقلاوة وترتيبها قطعيها مربعات أو مثلثات ثم ادخليها إلى الفرن على درجة حرارة 180 (فوق وأسفل).
- في قدر على نار متوسطة ضعي السكر مع الماء وملعقة صغيرة ليمون وحركي إلى أن يذوب السكر جيدا واتركيه إلى أن يكثف، ثم ارفعي القطر جانبا.
- وقبل إخراج البقلاوة من الفرن اسكبي على وجه قطع البقلاوة الساخنة القطر التي جهزتيها واتركيها تغلي لمدة 5 دقائق ثم اخرجي الصينية واسكبي القطر المتبقية على كامل أوراق البقلاوة.
 

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