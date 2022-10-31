بقلاوة بالفستق والصنوبر

القاهرة - بوابة الوسط

البقلاوة من الحلوى الشهية الذي يقبل عليها الجميع ويمكن تقديمها في المناسبات، أعديها في مطبخك في خطوات بسيطة وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

باكت عجينة بقلاوة

مكعبات زبدة

مكسرات (فستق/ صنوبر/ عين جمل)

2 كوب ماء

4 أكواب سكر

ملعقة عصير ليمون كبيرة