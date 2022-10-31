سلطة التفاح الأخضر والخس...

سلطة التفاح الأخضر مع جبنة الموتزاريلا والخس تعتبر من السلطات المميزة الصحية والمناسبة للحميات الغذائية لذيذة ومنعشة جدا، وسهلة التحضير بمكونات بسيطة، تعلميها معنا وفقا لموقع «الوصفة».
المكونات
2 كوب خس مقطع
3 حبات تفاح أخضر مقطع مكعبات
¼ كوب : زبيب - جوز مقطع
½ كوب جبنة موتزاريلا مبشورة
للدريسينغ:
¼ كوب عصير ليمون
5 ملاعق زيت زيتون
2 ملعقة خردل
ملعقة خل البلسميك
طريقة التحضير
- في طبق التقديم نضع الخس ونوزع فوقه التفاح و جبنة الموتزاريلا ثم نرش عليهم الجوز والزبيب .
- في كوب نضع عصير الليمون وخل البلسميك والخردل والزيت نخلط مكونات الدريسينغ معا ثم نوزعهم على الخس والتفاح والموتزاريلا وتصبح جاهزة للتقديم.
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