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سلطة التفاح الأخضر والخس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 أكتوبر 2022, 12:42 مساء
سلطة التفاح الأخضر والخس
سلطة صحية ومغذية من التفاح الأخضر والخس والجبن الموتزاريلا (الإنترنت)
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سلطة التفاح الأخضر مع جبنة الموتزاريلا والخس تعتبر من السلطات المميزة الصحية والمناسبة للحميات الغذائية لذيذة ومنعشة جدا، وسهلة التحضير بمكونات بسيطة، تعلميها معنا وفقا لموقع «الوصفة».
المكونات
2 كوب خس مقطع
3 حبات تفاح أخضر مقطع مكعبات
¼ كوب : زبيب - جوز مقطع
½ كوب جبنة موتزاريلا مبشورة
للدريسينغ:
¼ كوب عصير ليمون
5 ملاعق زيت زيتون
2 ملعقة خردل
ملعقة خل البلسميك
طريقة التحضير
- في طبق التقديم نضع الخس ونوزع فوقه التفاح و جبنة الموتزاريلا ثم نرش عليهم الجوز والزبيب .
- في كوب نضع عصير الليمون وخل البلسميك والخردل والزيت نخلط مكونات الدريسينغ معا ثم نوزعهم على الخس والتفاح والموتزاريلا وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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