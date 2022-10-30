دجاج بالكريمة والبيستو

القاهرة - بوابة الوسط

دجاج بالكريمة وصوص البيستو، وصفة تتميز بسهولتها، حيث تحضر من مكونات بسيطة ومتوفرة، وهي ذات طعم شهي ولذيذ جدًا لا يمكن مقاومته.. تعلمي الطريقة معنا حسب «الوصفة».

المكونات

كيلو صدر دجاج مقطع شرائح

4 ملعقة كبيرة زيت نباتي

½ ملعقة صغيرة ملح

¼ ملعقة صغيرة: فلفل أسود - بابريكا - ثوم بودرة - بصل بودرة - زنجبيل - بهار دجاج

للصوص: 3 كوب كريمة طبخ

كوب حليب جوز الهند

2 ملعقة كبيرة صوص البيستو أو الريحان

¼ ملعقة صغيرة ملح