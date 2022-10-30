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دجاج بالكريمة والبيستو

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أكتوبر 2022, 04:30 مساء
دجاج بالكريمة والبيستو
وجبة شهية ومغذية من الدجاج بالكريمة وصوص البيستو.. تعلميها معنا (الإنترنت)
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دجاج بالكريمة وصوص البيستو، وصفة تتميز بسهولتها، حيث تحضر من مكونات بسيطة ومتوفرة، وهي ذات طعم شهي ولذيذ جدًا لا يمكن مقاومته.. تعلمي الطريقة معنا حسب «الوصفة».

المكونات
كيلو صدر دجاج مقطع شرائح
4 ملعقة كبيرة زيت نباتي
½ ملعقة صغيرة ملح
¼ ملعقة صغيرة: فلفل أسود - بابريكا - ثوم بودرة - بصل بودرة - زنجبيل - بهار دجاج
للصوص: 3 كوب كريمة طبخ
كوب حليب جوز الهند
2 ملعقة كبيرة صوص البيستو أو الريحان
¼ ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير
- نضع في مقلاة وعلى نار متوسطة الزيت ثم نضيف شرائح الدجاج والملح والفلفل والبابريكا والزنجبيل وبودرة الثوم والبصل وبهار الدجاج نحرك المكونات معًا ونتركها لمدة 15 دقيقة حتى تمام النضج.
- نسكب فوقها كريمة الطبخ وحليب جوز الهند والبيستو والملح نخلط جيدًا ونترك الخليط على النار يغلي لمدة 10 دقائق.
- نسكب في وعاء التقديم وتقدم ساخنة إلى جانب خضار سوتيه مع البطاطا البيوريه أوالأرز.

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