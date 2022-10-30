قرنبيط بالجبن

القاهرة - بوابة الوسط

أقراص القرنبيط بالجبن، تعتبر من المقبلات اللذيذة والشهية جدًا تحضر بمكونات بسيطة وبطريقة سريعة وسهلة للغاية، تقدم كنوع من المقبلات إلى جانب الأطباق الرئيسية تعلميها معنا وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات

كيلو غرام قرنبيط مبشور

300 غرام جبن موزاريلا

100 غرام جبن بارميزان

1.5 كوب دقيق

¾ كوب بقسماط

3 فصوص ثوم مهروس

4 بيضة

¼ كوب زيت زيتون

¼ ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود - جوزة الطيب

ملعقة صغيرة بيكينغ باودر

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم للتزيين