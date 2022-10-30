قرنبيط بالجبن...

أقراص القرنبيط بالجبن، تعتبر من المقبلات اللذيذة والشهية جدًا تحضر بمكونات بسيطة وبطريقة سريعة وسهلة للغاية، تقدم كنوع من المقبلات إلى جانب الأطباق الرئيسية تعلميها معنا وفقًا لموقع «الوصفة».
المكونات
كيلو غرام قرنبيط مبشور
300 غرام جبن موزاريلا
100 غرام جبن بارميزان
1.5 كوب دقيق
¾ كوب بقسماط
3 فصوص ثوم مهروس
4 بيضة
¼ كوب زيت زيتون
¼ ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود - جوزة الطيب
ملعقة صغيرة بيكينغ باودر
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم للتزيين
طريقة التحضير
- في وعاء كبير نضع القرنبيط ونضيف إليه الدقيق والبقسماط والجبن والثوم والبيض وزيت الزيتون والملح والفلفل وجوزة الطيب. نحرك المكونات معًا ثم نضيف البيكينغ باودر ونقلب جيدًا حتى تتجانس جميع المكونات.
- نجهز صينية فرن ونغلفها بورق الزبدة وندهن بالزبد ثم نقوم بتشكيل كرات متساوية في الحجم من الخليط المحضر ونصفها في الصيية.
- ندخل الصينية إلى فرن درجة حرارته 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة حتى تأخذ الأقراص اللون الذهبي وتنضج تمامًا.
نسكب في وعاء التقديم ونزين بالبقدونس وتصبح جاهزة للتقديم.
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